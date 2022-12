Si gioca la prima partita in Qatar, si affrontano Argentina e Croazia, amichevoli con Milan e Lazio in campo. Senza reti le due partite in Copa por Mexico

Martedì 13 dicembre torna la Coppa del Mondo 2022 con la prima semifinale in programma, Argentina – Croazia. Fischio d’inizio alle ore 20 al Lusail Iconic Stadium di Doha. Difficili fare previsioni con due nazionali cresciute molto lungo il cammino che ha portato a questo incontro. Se da una parte l’Albiceleste confida in altre magie del suo leader Messi, i croati possono contare sul talento ed esperienza di Modric e Brozovic a centrocampo. Con loro è salito alla ribalta il portiere Dominik Livakovic che ha parato due rigori nella sfida con il Giappone e quello a Rodrygo al Brasile. Non è da escludere che la partita possa protrarsi fino a calci di rigore dove i giocatori dei balcanici che ha avuto sempre la meglio nelle 4 precedenti occasioni dove si è deciso dagli 11 metri: due volte nel Mondiale 2018 in Russia e due in questo in Qatar. Nella notte si è aperta la Copa por Mexico, due la partite concluse entrambe terminate sullo 0-0 di partenza. Nel primo tra Cruz Azul e Necaxa i padroni di casa sono rimasti in 10 nei minuti finali per il rosso diretto a Sanchez. Tra le amichevoli in programma troviamo quelle del Milan contro l’Arsenal dalle ore 15 e della Lazio con il Galatasaray alle 16. Tra quelle già concluse troviamo quella tra Kayserispor e FK Liepaja, 2-1 il finale mentre l’Osasuna ha sconfitto 3-0 il Brest. In corso di svolgimento Brentford – Celta Vigo e Basaksehir – Tolosa. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che alle 15 si gioca l’amichevole tra Italia U16 e Austria di pari età mentre in Portogallo alle 21.45 ci sono due gare di Coppa di Lega: Rio Ave – Farense e Sporting – Maritimo.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 DICEMBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Dire Dawa - Welayta Dicha 0-1 (Finale)

Sidama Bunna - Bahir Dar Kenema 17:00



MESSICO COPA POR MEXICO

Cruz Azul - Necaxa 0-0 (Finale)

Atlas - Santos Laguna 0-0 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Italia U16 - Austria U16 0-1 (Intervallo)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Balashikha (Rus) - Peresvet (Rus) 1-5 (Finale)

Kayserispor (Tur) - FK Liepaja (Lat) 2-1 (Finale)

Ankaragucu (Tur) - Konyaspor (Tur) 0-1 (Finale)

Braunschweig (Ger) - Verl (Ger) Rinviata

Brest (Fra) - Osasuna (Esp) 0-3 (Finale)

Kolomna (Rus) - Saturn Ramenskoye (Rus) 1-0 (Finale)

Brentford (Eng) - Celta Vigo (Esp) 1-3 (Finale)

Basaksehir (Tur) - Tolosa (Fra) 2-2 (Finale)

St. Truiden (Bel) - Waalwijk (Ned) 14:15SRF

Le Havre (Fra) - Guingamp (Fra) 1-2 (*)

Arsenal (Eng) - Milan (Ita) 2-0 (Intervallo)

Valladolid (Esp) - Clermont (Fra) 0-0 (*)

Galatasaray (Tur) - Lazio (Ita) 16:00

Genk (Bel) - Metz (Fra) 16:00

Strasburgo (Fra) - Feyenoord (Ned) 17:30



MONDO MONDIALI - PLAY OFF

Argentina - Croazia 20:00



PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Rio Ave - Farense 21:45

Sporting - Maritimo 21:45