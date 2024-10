Nella guida tv del 13 ottobre 2024 la UEFA Nations League sarà trasmessa in streaming su UEFA TV, la Serie C su Sky

Al centro della programmazione calcistica in tv di domenica 13 ottobre ci sono le gare valide per la nona giornata di Serie C. Nel Girone A impegni in trasferta per Vicenza e Renate,, sul campo, rispettivamente, di Arzignano e Atalanta U23. Nel Girone B la Ternana, contro l’Ascoli, cercherà di agganciare la coppia di testa composta da Pescara (che dovrà recuperare una partita) e Entella. Nel Girone C il Benevento, ospiterà il Latina al Vigorito mentre il Taranto ospiterà il Picerno. Derby campano tra Avellino e Casertana.

Per la quarta giornata della UEFA Nations League, nella League B si giocheranno Grecia-Irlanda, Austria-Norvegia, Isole Far Oer-Lettonia e Ternana-Ascoli.

Calcio in tv oggi 13 ottobre 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

01.30

Columbus Crew-New England (MLS) – APPLE TV

12.30

Campobasso-SPAL (Serie C) – SKY SPORT e NOW

Milan-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00

Kazakistan-Slovenia (Nations League) – UEFA TV

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT CALCIO e NOW

Vicenza-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Benevento-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Feralpisalò-Caldiero (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Pergolettese-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Pro Vercelli-Clodiense (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

Legnago-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

Breno-Folgore Caratese (Serie D) – SOLOCALCIO

15.30

Juventus-Roma (Serie A femminile) – RAI 2 e DAZN

17.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT CALCIO

Taranto-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Arezzo-Rimini (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Pianese-Carpi (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Vis Pesaro-Pineto (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.00

Finlandia-Inghilterra (Nations League) – UEFA TV

Malta-Moldavia (Nations League) – UEFA TV

Armenia-Macedonia (Nations League) – UEFA TV

Liechtenstein-Gibilterra (Nations League) – UEFA TV

Lazio-Napoli (Serie A femminile) – DAZN

19.30

Avellino-Casertana (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

19.45

Potenza-Foggia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45

Grecia-Irlanda (Nations League) – UEFA TV

Austria-Norvegia (Nations League) – UEFA TV

Isole Far Oer-Lettonia (Nations League) – UEFA TV

Ternana-Ascoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.