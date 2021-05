Il 15 maggio 2021 Genoa – Atalanta, Spezia – Torino e Juventus – Inter saranno visibili su Sky mentre DAZN trasmetterà in esclusiva Roma – Lazio

GENOVA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 15 maggio ci sono gli anticipi della trentasettesima giornata di Serie A. Si comincia sabato alle 15 con il delicato scontro salvezza Spezia – Torino: i liguri non vincono da sei partite, i granata arrivano dal pesantissimo 0-7 contro il Milan. Contemporaneamente il Genoa, acquisita la matematica, ospita l’Atalanta dell’ex Gasperini, intenzionata a conservare il posto. Alle 18 l’Inter, già Campione d’Italia, fa visita alla Juventus, a caccia di preziosissimi punti per accaparrarsi un posto in Champions. In serata l’altro big match: il derby Roma – Lazio da giocarsi esclusivamente in ottica Europa.

In Inghilterra c’è la finale di FA Cup tra Chelsea e Leicester, calcio d’inizio alle ore 18.15: la sfida, in programma a Wembley, si giocherà davanti a 20mila spettatori. I londinesi hanno eliminato il Manchester City mentre le Foxes hanno battuto il Southampton. In Bundesliga impegni esterni per Bayern Monaco e Francoforte che giocheranno, rispettivamente, contro Friburgo e Schalke 04 mentre Bayer Leverkusen e Borussia M’Gladbach giocheranno tra le mura amiche contro Union Berlino e Stoccarda.

Ampio spazio ai playout di Serie C.

11.00

SPAL-Milan (Campionato Primavera) – MILAN TV (visibile su DAZN) e SPORTITALIA

12.30

Ascoli-Cagliari (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

Sassuolo-Milan (Serie A femminile) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

13.00

Inter-Fiorentina (Campionato Primavera) – INTER TV (visibile su DAZN) e SPORTITALIA

13.30

Burnley-Leeds (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

13.45

Rangers-Aberdeen (Scottish Premier League) – SKY SPORT ARENA

15.00

Genoa-Atalanta (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Spezia-Torino (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

17.00

Como-Ternana (Supercoppa di C) – ELEVEN SPORTS

17.30

Fano-Imolese (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ravenna-Legnago (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

Bisceglie-Paganese (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Juventus-Inter (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.15

Chelsea-Leicester (Finale FA Cup) – DAZN

19.08

New York FC-Toronto (MLS) – DAZN

20.45

Roma-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1

21.00

Brighton-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21.50

LA Galaxy-Austin (MLS) – DAZN

