Il 19 aprile 2022 la semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà visibile su Canale 5; la sfida di Premier League su Sky

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 18 aprile ci sono i posticipi della trentatreesima giornata di Serie A e la trentacinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci dal successo esterno per 1-3 contro lo Spezia e sono secondi, con due lunghezze in meno dal Milan ma con una partita ancora da recuperare, con 69 punti, frutto di venti vittorie, nove pareggi e tre sconfitte; sessantotto gol fatti (miglior attacco di Serie A) e venticinque subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di tre vittorie e due pareggi con otto reti siglate e tre subite. I rossoneri, dopo due pareggi a reti bianche di fila, sono tornati al successo contro il Genoa grazie alle reti di Rebic e Leao e sono primi con 71 punti, con un cammino di ventun partite vinte, otto pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantotto reti realizzate e ventinove incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e pareggiato due, siglando tre reti e incassandone una. In Coppa Italia il Milan ha eliminato il Genoa col risultato di 3-1 e la Lazio col risultato di 4-0 mentre l’Inter ha avuto la meglio sull’Empoli col risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari e sulla Roma vincendo 2-0 con reti di Dzeko e Sanchez.

Per la trentatreesima giornata di Premier League scendono in campo Manchester City e Liverpool. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 2-3 contro il Manchester City e sono secondi con 73 punti. Con una sola lunghezza in più ci sono proprio gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga per 3-2 contro il Norwich.

Per la trentatreesima giornata di Liga si gioca Maiorca – Alaves. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-2 contro il Getafe e sono settimi con 49 punti. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Osasuna e sono decimi a quota 42.

Calcio in tv oggi 19 aprile 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

09.05

Western United-Mcarthur (A-League) – DAZN

13.00

Sydney FC-Hoang Anh Gia Lai (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Vissel Kobe-Kitchee (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

14.00

Inter-Lecce (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

16.00

Yokohama F-Jeonbuk (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Chiangrai-Shanghai Port (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Tukums-Liepaja (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

17.00

Bologna-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Super Nova-Daugavpils (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

18.00

RFS-Valmiera (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

19.00

Maiorca-Alaves (Liga) – DAZN

Randers-Silkeborg (Superligaen) – ONEFOOTBALL

19.15

Al Rayyan-Sharjah (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Al Wehdat-Al Sadd (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

20.00

Valur-IBV (Campionato islandese) – ONEFOOTBALL

20.45

Glentoran-Lame (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Ballymena United-Warrenpoint Town (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Portadown-Dungannon (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Coleraine-Cliftonville (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

21.00

Inter-Milan (Coppa Italia) – CANALE 5

Liverpool-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Betis-Elche (Liga) – DAZN

21.15

Stjaman-IA (Campionato islandese) – ONEFOOTBALL

Breidablik-Keiflavik (Campionato islandese) – ONEFOOTBALL

21.30

Villarreal-Valencia (Liga) – DAZN

22.15

Istiklol-Al Hilal (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Al Faisaly-Nasaf (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.