Nella guida tv del 19 gennaio 2024 la Supercoppa italiana andrà in onda su Canale 5; le gare valide per la Coppa d’Africa saranno visibili su Sportitalia, quelle della Coppa d’Asia su Onefootball

La programmazione sul calcio in TV di venerdì 19 gennaio 2024 si apre con la seconda semifinale della Supercoppa italiana, Napoli – Fiorentina. Inter – Lazio. L’Inter di Simone Inzaghi arriva a questa competizione come detentrice della Coppa Italia 2022/2023 dove in finale ha avuto la meglio sulla Fiorentina rimontando l’iniziale vantaggio di Nico Gonzalez grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. I nerazzurri comandano la classifica di Serie A con 51 punti, due in più rispetto alla Juventus e ha perso una sola gara in campionato, ma il 20 dicembre scorso è uscita prematuramente dalla Coppa Italia per mano del Bologna che si è imposto per due reti a uno nei tempi supplementari. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, partecipa alla competizione in veste di seconda classificata nella Serie A 2022/2023. La squadra di Maurizio Sarri sta vivendo un buon momento, infatti proprio dalla sconfitta maturata all’Olimpico contro l’Inter, i biancocelesti hanno ottenuto cinque vittorie consecutive tra Coppa Italia (dove le aquile hanno avuto la meglio sulla Roma) e campionato. La Lazio al momento è quinta in campionato a parimerito con l’Atalanta a meno uno dal quarto posto occupato dalla Fiorentina.

Per la fase a gironi della Coppa d’Asia si giocano Iraq – Giappone e Hong Kong – Iraq.

Seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Nel primo turno l’Egitto, che ha vinto per 2-1 contro il Ghana, ospita il Mozambico, che invece, ha pareggiato per 2-2 contro l’Egitto. Il Senegal, che ha vinto per 3-0 contro il Gambia, riceve il Camerun, che ha pareggiato per 1-1 contro la Guinea. La Costa d’Avorio, che ha vinto per 2-0 contro la Guinea Bissau, affronta la Nigeria, che ha pareggiato per 1-1 contro la Guinea Equatoriale.

Anticipo della ventunesima giornata di Serie B sarà Sampdoria – Parma. I blucerchiati, dopo il pesante 5-3 rimediata a Venezia, sono tredicesimi con 23 punti (erano partiti con 2 punti di penalizzazione), frutto di sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, ventisette gol fatti e trenta subiti. A Marassi ora arrivano i Ducali, reduci dall’1-1 casalingo contro l’Ascoli e primi, a +4 dalla coppia formata da Venezia e Como, a quota 36. Il loro percorso racconta di dodici partite vinte, sei pareggiate e due perse, trentotto reti realizzate e diciotto incassate.

Calcio in tv oggi 19 gennaio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.30

Iraq-Giappone (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

14.00

Al Riyadh-Al Nassr (Saudi League femminile) – DAZN

15.00

Capo Verde-Mozambico (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

15.30

Vietnam-Indonesia (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

16.00

Al Shabab-Al Ahli (Saudi League femminile) – DAZN

16.25

Globe Soccer Awards 2023/2024 – DAZN

18.00

Senegal-Camerun (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

18.30

Hong Kong-Iran (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

20.00

Inter-Lazio (Supercoppa Italiana) – CANALE 5

20.30

Sampdoria-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Mainz-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

20.45

Latina-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

21.00

Alaves-Cadice (Liga) – DAZN

21.00

Sunderland-Hull City (Championship) – DAZN

21.00

Guinea-Gambia (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

21.15

Benfica-Boavista (Campionato portoghese) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.