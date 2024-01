Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 19 gennaio 2024: seconda semifinale di Supercoppa Italiana, anticipo in Liga, Serie B con Sampdoria-Parma

Si è aperta la ieri la nuova edizione della Supercoppa Italiana con il successo nella prima semifinale del Napoli sulla Fiorentina. Venerdì 19 gennaio tocca a Inter e Lazio giocare sempre alle ore 20 la seconda semifinale a Riad. Sarà questa la partita più attesa del giorno ricordando che la finale è in programma lunedì.

Indice



La squadre detentrice in carica dell’edizione 2022 sempre qui in Arabia Saudita arriva dal roboante 5-1 di Monza. Una sola sconfitta nelle ultime 20 gare ufficiali per un ruolino invidiabile nelle varie competizioni con l’unico neo ad oggi la beffarda eliminazione della Coppa Italia per mezzo del Bologna. In vantaggio in 3 degli ultimi 4 scontri con i laziali la squadra di Inzaghi sembra la più favorita per il successo finale ma il primo trofeo stagionale fa gola alle avversarie. Ha parlato di scelte oculate circa gli undici titolari con la rosa al gran completo se si fa eccezione per Cuadrado. Questo in ottica di match ravvicinati in caso di conquista della finale. La squadra di Sarri tuttavia è in un momento molto positivo visto che arriva da 5 successi consecutivi considerando anche il derby vinto di misura in Coppa Italia. Anche per il tecnico biancoceleste sono attese scelte delicate sulla formazione ma in questo caso complice l’infermeria con Immobile non al top della forma e Castellanos fermo ai box.

Restiamo in Italia per parlare dell’anticipo di Serie B tra Sampdoria e Parma alle 20.30. Una partita che a inizio stagione sarebbe stata da vertice per entrambe le squadre ma che adesso vede solo i ducali a tentare le prima vera fuga e i liguri che raccolgono poco e sembrano condannati a un campionato da lotta salvezza. Ma proprio una partita così importante potrebbe fornire le giuste motivazioni per tentare un’inversione di rotta. In Serie C anticipano per il girone C il Latina e il Monterosi.

In Spagna troviamo sia l’anticipo di Liga delle ore 21 tra Alaves e Cadice che quello di Liga 2 tra Saragozza e Andorra alle 20.30. Si gioca anche un interessante Benfica-Boavista alle 21.15 per la Liga Portugal mentre Coppa in Francia con il 16esimo delle 20.45 tra Bergerac e Lione.

Per il capitolo nazionali troviamo la seconda giornata della fase a gironi. In Coppa d’Africa spicca alle ore 18 Senegal-Camerun mentre alle 15 il programma si apre con Capo Verde-Monzambico e alle 21 Guinea-Gambia. Nella Coppa d’Asia troviamo alle 12.30 Iraq-Giappone quindi sarà la volta alle 15.30 di Vietnam-Indonesia e alle 18.30 Hong Kong-Iran.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SUPERCOPPA ITALIANA

20.00

COPPA D’AFRICA

18.00

SERIE B

20.30

SERIE C

20.45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 19 gennaio 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Capo Verde – Mozambico 15:00

Senegal – Camerun 18:00

Guinea – Gambia 21:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Egnatia 13:30

Teuta – Tirana 17:00

ALGERIA LIGUE 1

El Bayadh – Oran 15:30

Magra – Khenchela 15:30

Paradou – Setif 15:30

US Souf – USM Alger 15:30

Chlef – Belouizdad 15:45

Saoura – JS Kabylie 16:00

Constantine – Ben Aknoun 16:45

MC Alger – Biskra 18:00

ASIA COPPA D’ASIA

Iraq – Giappone 12:30

Vietnam – Indonesia 15:30

Hong Kong – Iran 18:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Melbourne Victory 07:00

Sydney FC – Newcastle Jets 09:45

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Royale Union SG – Anderlecht 20:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Gent – KV Mechelen 20:45

COLOMBIA SUPERCOPPA

Junior – Millonarios 02:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Zeledon – Saprissa 03:00

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Bergerac – Lione 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Karlsruher – Osnabruck 18:30

Kiel – Braunschweig 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Magonza – Union Berlino Posticipata

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sunderland – Hull 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Glenavon – Glentoran 20:45

ITALIA SERIE B

Sampdoria – Parma 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Latina – Monterosi Tuscia 20:45

ITALIA SUPERCOPPA

Inter – Lazio 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos – Venados 02:05

Zacatecas Mineros – Tapatio 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Francia U16 – Lussemburgo U16 11:00

Nyiregyhaza – Corea del Sud U23 15:00

Uganda – Kuwait 17:00

OLANDA EREDIVISIE

Excelsior – Heerenveen 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Ameliano – Nacional Asuncion 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Benfica – Boavista 21:15

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – Poli Iasi 16:00

Rapid Bucarest – U Craiova 1948 19:00

SPAGNA LALIGA

Alaves – Cadice 21:00

SPAGNA LALIGA2

Saragozza – Andorra 20:30