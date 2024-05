Nella guida tv del 19 maggio 2024 le gare valide per la trentaquattresima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Sassuolo – Cagliari anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 19 maggio 2024 ci sono le gare della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincerà alle 12.30 con Sassuolo – Cagliari. I neroverdi, dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa, sono penultimi, a -3 dalla salvezza. I loro 29 punti sono frutto di sette vittorie, otto pareggi e ventuno sconfitte, quarantadue gol fatti e ben settantadue subiti. I rossoblù, dopo il 5-1 rimediato a San Siro contro il Milan, sono sedicesimi a quota 33. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, dodici pareggiate e sedici perse, trentasette reti realizzate e sessanta incassate.

Alle 15 si giocherànno due sfide importanti per la salvezza. Partiamo da Monza – Frosinone. Dopo il 2-1 rimediato contro la Fiorentina, sono dodicesimi a quota 45. Il loro percorso racconta di undici partite vinte, dodici pareggiate e tredici perse, trentanove realizzate e quarantotto incassate. La squadra di Di Francesco, invece, si gioca la stagione perché la batosta rimediata a San Siro contro l’Inter ha complicato il suo cammino verso la salvezza., I ciociari sono diciassettesimi, avanti all’Empoli, terzultima, solo per miglior differenza reti. I loro 32 punti sono frutto di sette vittorie, undici pareggi e diciotto sconfitte, quarantatré gol fatti e sessantotto subiti. Contemporaneamente toccherà a Udinese – Empoli. Dopo aver espugnato il campo del Lecce, sono risaliti in quindicesima posizione, che ricoprono con 33 punti. Finora hanno vinto cinque volte, pareggiato quattordici e perso dodici, realizzando trentacinque reti e incassandone cinquantadue. I toscani, dopo il 2-0 rimediato all’Olimpico contro la Lazio, sono scesi in terzultima posizione, che occupano con 32 punti. Gli stessi del Frosinone, quartultimo, ma co differenza reti meno favorevole. Il loro percorso racconta di otto partite vinte, altrettante pareggiate, venti perse, ventisei reti realizzate e cinquantadue incassate.

Alle 18 scenderanno in campo Inter e Lazio. Da una parte del campo troveremo l’Inter, padrona di casa e Campione d’Italia, che arriva alla sfida dopo aver rifilato cinque gol al Frosinone nella trasferta della scorsa giornata. I nerazzurri saluteranno il loro pubblico nell’ultima partita interna della stagione nella quale solo il Sassuolo è riuscito a vincere contro la squadra milanese. A far visita alla compagine allenata da Inzaghi ci sarà la Lazio di Igor Tudor che nell’ultima gara giocata ha avuto la meglio sull’Empoli per due reti a zero grazie ai gol di Patric e Vecino. I biancocelesti occupano la settima posizione in classifica con 59 punti frutto di 18 vittorie 5 pareggi e 13 sconfitte.

In serata chiuderà Roma – Genoa. Partita importantissima per i giallorossi perché, dopo l’eliminazione in Europa League subita dal Bayer Leverkusen e il 2-1 rimediato dall’Atalanta, il cammino verso la prossima edizione di Champions League si é complicato. Anche perché ora soltanto una lunghezza li separano dalla Lazio. Gli uomini di De Rossi sono sesti a quota 60. Il loro percorso racconta di diciassette partite vinte, nove pareggiate e dieci perse, sessantatré reti realizzate e quarantaquattro incassate. I rossoblù sono matematicamente salvi da tre giornate. Dopo il successo casalingo in rimonta contro il Sassuolo, sono undicesimi con 46 punti, frutto di undici vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte, quarantatré gol fatti e quarantaquattro subiti.

In Premier League spiccano Manchester City-West Ham e Arsenal-Everton. In Liga andranno in scena Atletico Madrid-Osasuna e Barcellona-Rayo Vallecano.

Calcio in tv oggi 19 maggio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.00

Defensa y Justicia-Gimnasia La Plata (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

01.30

Charlotte-LA Galaxy, Cincinnati-St. Louis City, Inter Miami-DC United, New England-Philadelphia Union, New York City-New York Red Bulls, Toronto-Montreal (MLS) – APPLE TV

02.00

Vasco da Gama-Flamengo (Brasileirão) – MOLA

02.30

Austin-Sporting KC, Chicago Fire-Columbus Crew, Houston Dynamo-Dallas, Minnesota-Portland Timbers (MLS) – APPLE TV

03.30

Real Salt Lake-Colorado Rapids (MLS) – APPLE TV

04.30

SJ Earthquakes-Orlando City, Seattle Sounders-Whitecaps (MLS) – APPLE TV

09.30

Sorteggio playoff Serie C – SKY SPORT 24

11.00

Torino-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Verona-Cagliari (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Genoa-Sassuolo (Campionato Primavera) – SILIVE24

12.30

Sassuolo-Cagliari (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Pomigliano-Napoli (Serie A femminile) – DAZN

14.30

AZ-Utrecht (Eredivisie) – MOLA

Feyenoord-Excelsior (Eredivisie) – MOLA

PSV-RKC (Eredivisie) – MOLA

Vitesse-Ajax (Eredivisie) – MOLA

Roma-Fiorentina (Serie A femminile) – RAI SPORT e DAZN

15.00

Zona Serie A – DAZN

Monza-Frosinone (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Udinese-Empoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

16.00

Criciuma-Palmeiras (Brasileirão) – MOLA

17.00

Diretta Gol Premier League – SKY SPORT CALCIO

Manchester City-West Ham (Premier League) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Arsenal-Everton (Premier League) – SKY SPORT (canale 253)

17.45

Cesena-Juve Stabia (Supercoppa Serie C) – RAI SPORT e SKY SPORT (canale 251)

18.00

Inter-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Novara-Fiorenzuola (Playout Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Vis Pesaro-Recanatese (Playout Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

19.00

Athletic-Siviglia (Liga) – DAZN

Atletico Madrid-Osasuna (Liga) – DAZN

Barcellona-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

Betis-Real Sociedad (Liga) – DAZN

Cadice-Las Palmas (Liga) – DAZN

Alaves-Getafe (Liga) – DAZN

Maiorca-Almeria (Liga) – DAZN

Granada-Celta (Liga) – DAZN

Valencia-Girona (Liga) – DAZN

Villarreal-Real Madrid (Liga) – DAZN

20.30

Potenza-Monterosi (Playout Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Monopoli-Virtus Francavilla (Playout Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

20.45

Roma-Genoa (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00

Lilla-Nizza (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 253)

Atletico Mineiro-Bahia (Brasileirão) – MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.