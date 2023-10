Nella guida tv del 2 ottobre 2023 i posticipi di Serie A saranno visibili su DAZN: Fiorentina – Cagliari anche sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 2 ottobre 2023 ci sono i posticipi della settima giornata di Serie A. Alle 18.30 scendono in campo Sassuolo e Monza. Ottimo momento di forma per i neroverdi, che hanno bissato il 4-2 contro la Juventus ponendo fine all’imbattibilità dell’Inter andando a vincere a San Siro per 1-2. Gli uomini di Dionisi sono con 9 punti, frutto di tre successi e altrettante sconfitte, undici gol fatti e dodici subiti. I brianzoli vengono da due pari consecutivi (1-1 contro la Lazio e 0-0 contro il Bologna) e occupano la quattordicesima posizione con 5 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, quattro gol fatti e sette subiti. Contemporaneamente si gioca Torino – Verona. I granata hanno perso per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio e ora sono sono noni a quota 8, frutto di due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, sei gol fatti e sette subiti. Gli scaligeri hanno ceduto il passo all’Atalanta e ora sono a quota, con un percorso di due partite vinte, una pareggiata e tre perse, quattro reti realizzate e sei incassate. In serata andrà in scena Fiorentina – Cagliari. La Fiorentina, dopo il successo contro l’Udinese, é sesta con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, dodici gol fatti e dieci subiti. Il Cagliari, dopo aver perso con il Milan, é ultimo a quota 2, con un percorso di due partite pareggiate e quattro perse, due reti realizzate e nove incassate

Infine, ci sono le gare valide per la terza giornata del girone B di Serie C e il posticipo di Liga Granada – Girona.

Calcio in tv oggi 2 ottobre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.00

Los Angeles FC-Real Salt Lake (MLS) – APPLE TV

14.00

Roma-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00

Taranto-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.00

Atalanta-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00

Juventus-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Inter-Fiorentina (Serie A femminile) – DAZN e RAI SPORT

18.30

Zona Serie A – DAZN

Torino-Verona (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Sassuolo-Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

Bayern-Colonia (Bundesliga femminile) – DAZN

20.30

Pescara-Gubbio (Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 252)

20.45

Fiorentina-Cagliari (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Vis Pesaro-Fermana (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

21.00

Fulham-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO

Las Palmas-Celta (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.