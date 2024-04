Nella guida tv del 20 aprile 2024 la gara valide per la trentatreesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Verona – Udinese anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 2o aprile 2024 ci sono le gare della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincerà alle 18 con Empoli – Napoli. I toscani, dopo l’1-0 rimediato sul campo del Lecce, sono diciassettesimi a quota 28, a una sola lunghezza dalla zona retrocessione. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, altrettante pareggiate, diciotto perse, ventiquattro reti realizzate e quarantanove incassate. I partenopei devono necessariamente vincere per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Frosinone, sono ottavi a pari merito con la Lazio,, a -10 dalla Roma quinta e a -2 dall’Atalanta che però deve recuperare una partita. I loro 49 punti sono frutto di tredici vittorie, dieci pareggi e nove stop, cinquanta gol fatti e quaranta subiti.

Alle 20.45 scenderanno in campo Verona e Udinese. Gli scaligeri vengono dal 2-2 esterno contro l’Atalanta. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, dieci pareggiate e sedici perse, trenta reti realizzate e quarantaquattro incassate. I friulani, finora, hanno vinto quattro volte, pareggiato sedici e perso undici, realizzando trenta reti e incassandone quarantasette. Devono terminare la gara casalinga contro la Roma, sospesa domenica scorsa dopo il malore accusato al 70′ dal difensore giallorosso Ndicka

Per la trentatreesima giornata di Serie B il Como, secondo, farà visita alla Feralpisalò. Impegno in trasferta anche per Cremonese e Como, rispettivamente, contro Catanzaro e Lecco.

, la Bundesliga con il Lipsia che fa visita all’Hoffenheim, cmrntrs in Liga si gioca Girona – Cadice Eppure la trentaseiesima giornata di Serie C e molto altro.

Calcio in tv oggi 20 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Inter-Cagliari (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Levante-Real Madrid (Liga femminile) – DAZN

Essen-Hoffenheim (Bundesliga femminile) – DAZN

13.00

Atalanta-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Barcellona-Chelsea (Semifinale Champions League femminile) – DAZN

14.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Feralpisalò-Como (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Brescia-Ternana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Bari-Pisa (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Ascoli-Modena (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Celta-Las Palmas (Liga) – DAZN

14.30

Juventus-Sassuolo (Serie A femminile) – DAZN

15.00

Roma-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Genoa-Fiorentina (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.30

Heidenheim-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.15

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Lecco-Venezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Catanzaro-Cremonese (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Spezia-Sampdoria (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Sudtirol-Cittadella (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Rayo Vallecano-Osasuna (Liga) – DAZN

Fiorentina-Roma (Serie A femminile) – RAI SPORT e DAZN

18.00

Empoli-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Real Madrid-Athletic (Liga femminile) – DAZN

18.15

Manchester City-Chelsea (Semifinale FA Cup) – DAZN

18.30

Union Berlino-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Valencia-Betis (Liga) – DAZN

Lumezzane-Mantova (Serie C) – SKY SPORT CALCIO

Fiorenzuola-Padova (Serie C) – SKY SPORT MAX

Vicenza-Trento (Serie C) – RAI SPORT e SKY SPORT (canale 252)

Atalanta U23-Pro Sesto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Triestina-Novara (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pergolettese-Albinoleffe (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Pro Patria-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Pro Vercelli-Arzignano (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

Renate-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

Legnago-Alessandria (Serie C) – SKY SPORT (canale 259)

19.00

Lione-PSG (Semifinale Champions League femminile) – DAZN

20.00

Al Ettifaq-Al Wehda (Saudi League) – SPORTITALIA

20.30

Wolverhampton-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO

Argentinos Juniors-Defensa y Justicia (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

20.45

Verona-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Girona-Cadice (Liga) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Lens-Clermont (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 252)

23.30

Estudiantes-Barracas (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.