Nella guida tv del 20 marzo 2024 i quarti di finale della Women0s Champions League saranno trasmessi da DAZN. Le gare delle Nazionali U 17 e U19 saranno visibili in streaming sul sito della FIGC

La programmazione sul calcio in TV di mercoledì 20 marzo 2024 é incentrata sulle gare di andata dei quarti di finale della Womens’ Champions League femminile. Non ci saranno squadre italiane perché la Roma é uscita dopo la competizione subito dopo la fase a gironi.

Si comincia alle 18.45 con Hacken – PSG. L’Hacken é la prima squadra svedese che accede alle fasi finali della competizione da quando é stata riformata la formula. Il PSG ha rischiato l’eliminazione nella fase a gironi. Alle 21 scendono in campo Brann e Barcellona. Il Brann ha superato agevolmente il proprio girone precedendo in classifica le più esperte Slavia Praha e St. Pölten. Il Barcellona ha vinto cinque delle sei partite della fase a gironi.

Capitolo Nazionali. La Nazionale Under 17 affronterà i pari categoria dei Paesi Bassi al Myyrmäki Stadium di Vantaa (Finlandia) nella 1ª giornata del gruppo 3 della fase élite dell’Europeo di categoria. Tutto pronto in Friuli-Venezia Giulia per il debutto della Nazionale Under 19, campione d’Europa in carica, che ricomincerà la propria difesa del titolo – conquistato lo scorso luglio a Malta – affrontando i pari categoria della Scozia a Lignano Sabbiadoro nella 1ª giornata del gruppo 5 della fase élite dell’Europeo.

Calcio in tv oggi 20 marzo 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.00

Italia-Olanda Under 17 (Elite Round) – SITO FIGC

15.00

Italia-Scozia Under 19 (Elite Round) – SITO FIGC

18.45

Hacken-PSG (Champions League femminile) – DAZN

21.00

Brann-Barcellona (Champions League femminile) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.