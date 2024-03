Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 20 marzo 2024: Trapani e Imolese in campo nel penultimo atto della coppa nazionale di quarta serie, due recuperi di D e spazio anche all’Italia U17 e 19

Una giornata, quest’oggi mercoledì 20 marzo, che potrebbe regalare tante emozioni soprattutto agli amanti del calcio italiano. I campionati europei saranno fermi nelle prossime due settimane a causa degli impegni delle varie rappresentative nazionali, tra cui anche quelli della selezione guidata da Luciano Spalletti, ma non mancano comunque le sfide di un certo rilievo nel nostro Paese. Andiamo a fare il punto della situazione, come al solito, sul calcio nostrano per poi fare una panoramica più generale su quello internazionale.

Iniziando, dunque, dall’Italia, segnaliamo che in serata va in scena Trapani e Imolese, semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie D 2024. Partita determinante per decretare la seconda squadra ad accedere all’ultimo atto della manifestazione. La vincitrice affronterà in finale il Follonica Gavorrano, formazione che ha avuto la meglio sul Varesina nell’altro doppio confronto. Il match d’andata giocato in Emilia è andato ai siciliani, capaci di imporsi sugli avversari con un 2-1 fondamentale, che li rende i favoriti per il passaggio del turno. La squadra isolana si presenta inoltre a questo appuntamento in uno ottimo stato di forma: il campionato è letteralmente dominato e potrebbe, pertanto, risultare tra le prime promosse in Serie C nel corso del prossimo mese. La vittoria del trofeo rappresenterebbe, invece, una grande opportunità per l’Imolese: la squadra che si aggiudicherà il torneo acquisirà infatti il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Serie C 2024/2025. Una chance irripetibile vista la distanza siderale dei rossoblu dalle zone alte di graduatoria.

Sempre in giornata, più precisamente in contemporanea alle ore 14.30, si giocano anche due recuperi della Serie D girone B: Ciserno Bergamo-Caravaggio e Varesina-Pro Palazzolo scendono in campo dopo i rinvii, causa impraticabilità dei campi per maltempo, dei match dello scorso 10 marzo validi per il 30esimo turno. La prima rappresenta una vera e propria sfida salvezza, con le due compagini attualmente appaiate appena sopra la griglia playout. Nell’altro incontro in agenda la Varesina, fresca di eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia di categoria per mano del Follonica, cerca di riagguantare il secondo posto in solitaria, attualmente occupato dal Caldiero Terme e lontano appena una lunghezza, ospitando il Pro Palazzolo quinto in classifica.

Capitolo calcio internazionale. Riflettori puntati sulle rappresentative nazionali dell’Italia Under 17 e 19, quest’oggi in campo, rispettivamente alle 12 e alle 15, contro Olanda e Scozia. La missione di difesa del titolo di campione d’Europa, conquistato lo scorso luglio a Malta nella fase élite del torneo continentale, inizia dalla Gran Bretagna per la Nazionale Under 19 di mister Bernardo Corradi. Gli azzurrini, inseriti nel gruppo 5 assieme anche a Georgia e Repubblica Ceca, dovranno però prima qualificarsi alla fase finale dell’Europeo, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord. Obiettivo non così alla portata, visto che solamente la prima classificata del girone avrà diritto al pass per l’oltremanica. Discorso diverso per la rappresentativa Under 17, impegnata ad Helsinki per sfidare nell’ordine Olanda, Belgio e Finlandia. La fase finale della competizione si terrà, in questo caso, a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno, e prevede la partecipazione di sedici squadre. La Germania è la detentrice della coppa, mentre l’Italia non trionfa dal lontano 1982, quando la formula contemplava ancora le selezioni Under 16.

Ricordiamo inoltre, per concludere la rassegna, che, oltre ad alcune amichevoli di diverse selezioni giovanili, a poco più di un mese dalla precedente edizione, riprendono le qualificazioni per la Coppa d’Africa 2025. Al via il turno preliminare composto da quattro partite: protagoniste otto compagini con il ranking più basso del continente, pronte ad affrontarsi in gara doppia. La vittoria consentirà il passaggio alla fase a gironi, preliminare alla manifestazione vera e propria, che inizierà a settembre di quest’anno. In palinsesto quest’oggi sole due gare: Somalia-Eswatini alle ore 17 e Gibuti-Liberia alle 23.

COPPA ITALIA SERIE D



20.30

Programma delle partite del 20 marzo 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP – QUALIFICAZIONE – PRELIMINARI

Somalia – Eswatini 17:00

Gibuti – Liberia 23:00

ALGERIA LIGUE 1

Ben Aknoun – MC Alger 15:30

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Argentinos Jrs – Rosario 01:15

San Lorenzo – Godoy Cruz 23:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Jaguares de Cordoba – Atletico F.C. 00:10

Orsomarso – Envigado 22:00

Real Santander – Bucaramanga 22:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Libertad – LDU Quito Posticipata

Orense – Imbabura 01:00

Dep. Cuenca – Macara 22:30

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – PLAY OFF

Hacken D – PSG D 18:45

Brann D – Barcellona D 21:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Galles U17 – Romania U17 11:00

Svezia U17 – Bulgaria U17 11:00

Croazia U17 – Germania U17 12:00

Olanda U17 – Italia U17 12:00

Slovenia U17 – Austria U17 12:00

Turchia U17 – Danimarca U17 12:00

Bielorussia U17 – Repubblica Ceca U17 14:00

Georgia U17 – Serbia U17 14:00

Polonia U17 – Bosnia-Erzegovina U17 14:00

Spagna U17 – Norvegia U17 15:30

Inghilterra U17 – Irlanda del Nord U17 16:00

Portogallo U17 – Irlanda U17 17:00

Finlandia U17 – Belgio U17 17:30

Ungheria U17 – Francia U17 21:00

EUROPA EUROPEI U19 – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Georgia U19 – Repubblica Ceca U19 12:00

Turchia U19 – Romania U19 12:30

Macedonia del Nord U19 – Ucraina U19 14:00

Svizzera U19 – Lettonia U19 14:00

Norvegia U19 – Montenegro U19 15:00

Scozia U19 – Italia U19 15:00

Serbia U19 – Danimarca U19 15:00

Croazia U19 – Germania U19 15:30

Kosovo U19 – Austria U19 16:00

Spagna U19 – Slovenia U19 16:00

Bosnia-Erzegovina U19 – Israele U19 19:00

Francia U19 – Belgio U19 19:00

Olanda U19 – Lituania U19 19:00

Portogallo U19 – Grecia U19 19:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Dunbeholden – Montego Bay 21:30

Lime Hall Academy – Harbour View 21:30

Molynes – Tivoli 21:30

Treasure Beach – Waterhouse 21:30

Vere United – Mount Pleasant 21:30

ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

Trapani – Imolese 20:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Ciserano-Bergamo – Caravaggio 14:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Berkane – Maghreb Fez 23:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Cancun – Tepatitlan de Morelos 00.05

Atlante – Zacatecas Mineros 02:05

Alebrijes Oaxaca – Tlaxcala 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Turchia U18 – Estonia U18 11:00

Tagikistan U23 – Vietnam U23 12:00

Repubblica Ceca U18 – Inghilterra U18 13:00

Macedonia del Nord U18 – Moldavia U18 14:00

Norvegia U18 – Svezia U18 14:00

Ungheria U20 – Islanda U20 15:30

Australia U23 – Iraq U23 18:00

Austria U16 – Macedonia del Nord U16 18:00

Corea del Sud U23 – Thailandia U23 18:00

Olanda U18 – Germania U18 18:00

Malta U19 – Albania U19 19:30

San Marino – Saint Kitts e Nevis 20:45

Arabia Saudita U23 – Giordania U23 21:00

Egitto U23 – Emirati arabi uniti U23 21:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Portuguesa – Metropolitanos 01:30

Rayo Zuliano – Inter de Barinas 20:00

Caracas – Angostura 22:45