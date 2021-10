Il 20 ottobre 2021 sia il match del Milan sia quello dell’Atalanta saranno visibili su Sky; la Serie C su Sky e Eleven Sports

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 20 ottobre ci sono gli incontri validi per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Per il Gruppo H si gioca Zenit – Juventus. Da una parte c’è la squadra di Semak che viene dal netto successo contro il Malmo ed in classifica occupa il secondo posto, insieme al Chelsea, con 3 punti. In campionato, lo Zenit è reduce da una sconfitta esterna ed in classifica occupa la prima posizione con 23 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Allegri che è reduce dalla vittoria casalinga contro il Chelsea ed in classifica occupa la prima posizione con 6 punti. In campionato, la Juventus viene dalla vittoria interna contro la Roma ed in classifica occupa il quinto posto, insieme a Lazio e Atalanta, con 14 punti.

Contemporaneamente, per il Gruppo F, si gioca Manchester United – Atalanta. Da una parte c’è la squadra di Solskjaer che viene dal successo casalingo contro il Villarreal ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme allo Young Boys, con 3 punti. In Premier League, il Manchester United è reduce dalla sconfitta esterna contro il Leicester ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme a West Ham ed Everton, a quota 14 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gasperini che è reduce dalla vittoria casalinga contro lo Young Boys ed in classifica occupa il primo posto con 4 punti. In campionato, l’Atalanta viene dalla vittoria esterna contro l’Empoli ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme a Lazio e Juventus, con 14 punti.

Per la terza giornata della fase a gironi della Champions League in scena anche Barcellona-Dinamo Kiev, Salisburgo-Wolfsburg, Chelsea-Malmoe, Benfica-Bayern, Young Boys-Villarreal e Lille-Siviglia.

Si gioca anche per la decima giornata dei Gironi A e C di Serie C.

Calcio in tv oggi 20 ottobre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

13.00

Zenit-Juventus (Youth League) – SKY SPORT FOOTBALL

14.30

Albinoleffe-Juventus U23 (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.30

Spartak-Leicester (Europa League) – DAZN e SKY SPORT FOOTBALL

17.30

Messina-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Fiorenzuola-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Legnago-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Sesto-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 259 satellite)

Seregno-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sudtirol-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Trento-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Triestina-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 258 satellite)

18.45

Barcellona-Dinamo Kiev (Champions League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 253 satellite) e INFINITY+

Salisburgo-Wolfsburg (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite) e INFINITY+

19.00

Picerno-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.00

Turris-Campobasso (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.30

Bari-Foggia (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

21.00

Zenit-Juventus (Champions League) – AMAZON PRIME VIDEO

Manchester United-Atalanta (Champions League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite) e INFINITY+

Chelsea-Malmoe (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite) e INFINITY+

Benfica-Bayern (Champions League) – SKY SPORT (canale 254 satellite) e INFINITY+

Young Boys-Villarreal (Champions League) – SKY SPORT (canale 255 satellite) e INFINITY+

Lille-Siviglia (Champions League) – SKY SPORT (canale 256 satellite) e INFINITY+

Catania-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Latina-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Monopoli-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Paganese-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Palermo-Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.