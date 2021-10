Il 21 ottobre 2021 sia il match della Lazio sia quello del Napoli saranno visibili su Sky e DAZN; la Serie C su Sky e Eleven Sports

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 21 ottobre ci sono gli incontri validi per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Alle 18.45, per il Gruppo D, si gioca Lazio – Olympique Marsiglia. Da una parte c’è la squadra di Sarri che viene dalla vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca ed in classifica occupa il secondo posto con 3 punti. In campionato, la Lazio è reduce dal successo interno contro l’Inter ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme a Juventus e Atalanta, con 14 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Sampaoli che viene dal pari casalingo contro il Galatasaray ed in classifica occupa il terzo posto con 2 punti. In campionato, il Marsiglia viene dal successo interno contro Lorient ed in classifica occupa la terza posizione con 17 punti.

Contemporaneamente, per il Gruppo C, si gioca Napoli – Marsiglia. Da una parte c’è la squadra di Spalletti che viene dalla sconfitta casalinga contro lo Spartak Mosca ed in classifica occupa la terza posizione, insieme al Leicester, con 1 punto. In campionato, il Napoli è reduce dalla vittoria casalinga contro il Torino ed in classifica occupa il primo posto con 24 punti, +2 sul Milan. Dall’altra parte troviamo la squadra di Michniewicz che viene dalla vittoria contro il Leicester ed in classifica occupa la prima posizione con 6 punti. In campionato, il Legia Varsavia è reduce da una sconfitta casalinga ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 9 punti

Per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League in scena anche Bodo/Glimt-Roma, Vitesse-Tottenham, Betis-Leverkusen, Ludogorets-Sporting, Midtjylland-Stella Rossa, Rapid Vienna-Dinamo Zagabria , Fenerbahçe-Anversa, Lokomotiv Mosca-Galatasaray, PSV-Monaco, West Ham-Genk, Sparta Praga-Lione, CSKA Sofia-Zorya, Sturm Graz-Real Sociedad, Eintracht-Olympiacos e Rangers-Brondby.

Si gioca anche per la decima giornata dei Gironi A e C di Serie C.

01.28

Inter Miami-Toronto FC (MLS) – DAZN

01.30

Cincinnati-Chicago Fire (MLS) – DAZN

01.38

DC United-New England Revolution (MLS) – DAZN

Atlanta United-New York City (MLS) – DAZN

02.08

FC Dallas-Los Angeles FC (MLS) – DAZN

02.38

Houston Dynamo-LA Galaxy (MLS) – DAZN

17.30

Pro Vercelli-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

18.45

Lazio-Marsiglia (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Bodo/Glimt-Roma (Conference League) – DAZN, SKY SPORT ACTION e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Vitesse-Tottenham (Conference League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Betis-Leverkusen (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Ludogorets-Sporting (Europa League) – DAZN

Midtjylland-Stella Rossa (Europa League) – DAZN

Rapid Vienna-Dinamo Zagabria (Europa League) – DAZN

Fenerbahçe-Anversa (Europa League) – DAZN

21.00

Napoli-Legia (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Lokomotiv Mosca-Galatasaray (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

PSV-Monaco (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 254 satellite)

West Ham-Genk (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Sparta Praga-Lione (Europa League) – DAZN

CSKA Sofia-Zorya (Conference League) – DAZN

Sturm Graz-Real Sociedad (Europa League) – DAZN

Eintracht-Olympiacos (Europa League) – DAZN

Rangers-Brondby (Europa League) – DAZN

Lecco-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS e e SKY SPORT (canale 256 satellite)

