Calcio in tv oggi, 21 febbraio 2026: Juventus-Como e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di sabato 21 febbraio 2026 le gare di Serie A e di Serie B saranno trasmessi su DAZN, Cagliari-Lazio anche su Sky

La programmazione calcistica di sabato 21 febbraio si apre nel cuore della notte con il campionato argentino protagonista su SPORTITALIA e COMO TV: alle 01.00 il Boca Juniors affronta il Racing, mentre alle 02.15 tocca a Rosario Central e Talleres animare la seconda sfida della notte sudamericana.

Il calcio italiano entra in scena a metà mattina, quando alle 11.00 SPORTITALIA trasmette il confronto Primavera tra Milan e Napoli. A seguire, alle 12.30, il palinsesto si divide tra Serie A femminile e DAZN, che propone in contemporanea Genoa–Como e Napoli–Parma.

Il primo pomeriggio si accende alle 13.00 con due appuntamenti: Torino–Juventus Primavera su SPORTITALIA e Darmstadt–Fortuna Düsseldorf, valido per la Zweite Bundesliga, su Sky Sport Calcio e NOW. Alle 14.00 è la Liga a prendersi la scena con Real Sociedad–Oviedo su DAZN, mentre alle 14.30 parte la consueta raffica di incontri di Serie C, distribuiti sui canali Sky dal 251 al 256 e su NOW: Gubbio–Arezzo, Livorno–Pineto, Latina–Potenza, Torres–Vis Pesaro, Trapani–Cavese e Novara–Giana Erminio.

Alle 15.00 si entra nel vivo: DAZN propone Juventus–Como di Serie A e la Zona Serie B, accompagnata dalle singole dirette di Virtus Entella–Catanzaro, Mantova–Sampdoria, Padova–Bari e Palermo–Sudtirol, tutte affiancate dal LAB Channel. SPORTITALIA trasmette Fiorentina–Lazio Primavera, mentre Primavera TV manda in onda Monza–Verona. Sempre alle 15.00, DAZN segue anche Lazio–Milan di Serie A femminile.

Alle 15.30 la Bundesliga offre Bayern–Eintracht su Sky Sport Max e NOW, mentre alle 16.00 la Premier League propone un trittico di incontri: Chelsea–Burnley su Sky Sport Calcio, Aston Villa–Leeds su Sky Sport Mix e Brentford–Brighton sul canale 257. Alle 16.15 torna la Liga con Betis–Rayo Vallecano su DAZN.

Il pomeriggio prosegue alle 17.15 con Cesena–Spezia su DAZN e LAB Channel, mentre alle 17.30 si apre un nuovo blocco di Serie C su Sky: Ravenna–Sambenedettese, Renate–Inter U23, Triestina–Cittadella, Casertana–Picerno e Alcione–Pergolettese.

Alle 18.00 DAZN propone Lecce–Inter, affiancata dalla versione lineare su DAZN 1. Un quarto d’ora dopo, alle 18.15, il campionato belga offre Bruges–Leuven. Alle 18.30 triplo appuntamento: West Ham–Bournemouth su Sky Sport Max e Sky Sport 4K, Lipsia–Borussia Dortmund su Sky Sport Calcio e Osasuna–Real Madrid su DAZN. Alle 18.45 COMO TV trasmette PSV–Heerenveen.

La serata si apre alle 19.00 con due sfide del campionato portoghese su DAZN: Benfica–AFS e Moreirense–Sporting. Alle 19.30 è il turno di Carrarese–Monza, valida per la Serie B, su DAZN e LAB Channel.

Alle 20.00 SPORTITALIA e COMO TV seguono Al Hilal–Al Ittihad, mentre SOLOCALCIO e COMO TV propongono Al Nassr–Al Hazem. Alle 20.30 l’MLS entra in scena con St. Louis City–Charlotte su Apple TV, mentre COMO TV trasmette St. Mirren–Motherwell. Sky Sport 253 e NOW mandano in onda Schalke 04–Magdeburgo.

Alle 20.45 riflettori puntati sulla Serie A con Cagliari–Lazio, visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. In contemporanea, DAZN segue Union SG–Anversa.

Alle 21.00 Sky Sport Uno e NOW propongono Manchester City–Newcastle, mentre DAZN trasmette Atletico Madrid–Espanyol, anche su DAZN 1. COMO TV completa il quadro con Ajax–NEC. Alle 21.05 Sky Sport 252 manda in onda PSG–Metz, mentre la lunga giornata si chiude alle 22.45 con Cincinnati–Atlanta United su Apple TV.

Calcio in tv oggi 21 febbraio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.00

Boca Juniors–Racing (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

02.15

Rosario Central–Talleres (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

11.00

Milan–Napoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Genoa–Como (Serie A femminile) – DAZN

Napoli–Parma (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Torino–Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Darmstadt–Fortuna Düsseldorf (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO, NOW

14.00

Real Sociedad–Oviedo (Liga) – DAZN

14.30

Gubbio–Arezzo (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 251, NOW

Livorno–Pineto (Serie C) – SKY SPORT 252, NOW

Latina–Potenza (Serie C) – SKY SPORT 253, NOW

Torres–Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT 254, NOW

Trapani–Cavese (Serie C) – SKY SPORT 255, NOW

Novara–Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT 256, NOW

15.00

Juventus–Como (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Zona Serie B – DAZN

Virtus Entella–Catanzaro (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Mantova–Sampdoria (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Padova–Bari (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Palermo–Sudtirol (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Fiorentina–Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Monza–Verona (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

Lazio–Milan (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Bayern–Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT MAX, NOW

16.00

Chelsea–Burnley (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, NOW

Aston Villa–Leeds (Premier League) – SKY SPORT MIX, NOW

Brentford–Brighton (Premier League) – SKY SPORT 257, NOW

16.15

Betis–Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

17.15

Cesena–Spezia (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

17.30

Ravenna–Sambenedettese (Serie C) – SKY SPORT 251, NOW

Renate–Inter U23 (Serie C) – SKY SPORT 252, NOW

Triestina–Cittadella (Serie C) – SKY SPORT 253, NOW

Casertana–Picerno (Serie C) – SKY SPORT 254, NOW

Alcione–Pergolettese (Serie C) – SKY SPORT 255, NOW

18.00

Lecce–Inter (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

18.15

Bruges–Leuven (Campionato belga) – DAZN

18.30

West Ham–Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K, NOW

Lipsia–Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO, NOW

Osasuna–Real Madrid (Liga) – DAZN

18.45

PSV–Heerenveen (Eredivisie) – COMO TV

19.00

Benfica–AFS (Campionato portoghese) – DAZN

Moreirense–Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

19.30

Carrarese–Monza (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

20.00

Al Hilal–Al Ittihad (Saudi League) – SPORTITALIA, COMO TV

Al Nassr–Al Hazem (Saudi League) – SOLOCALCIO, COMO TV

20.30

St. Louis City–Charlotte (MLS) – APPLE TV

St. Mirren–Motherwell (Campionato scozzese) – COMO TV

Schalke 04–Magdeburgo (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT 253, NOW

20.45

Cagliari–Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, NOW

Union SG–Anversa (Campionato belga) – DAZN

21.00

Manchester City–Newcastle (Premier League) – SKY SPORT UNO, NOW

Atletico Madrid–Espanyol (Liga) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Ajax–NEC (Eredivisie) – COMO TV

21.05

PSG–Metz (Ligue 1) – SKY SPORT 252, NOW

22.45

Cincinnati–Atlanta United (MLS) – APPLE TV