Il 22 gennaio 2022 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN: Lazio – Atalanta anche su Sky

BOLOGNA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 22 gennaio ci sono gli anticipi della ventitreesima giornata di Serie A. Alle 15 il Genoa ospita l’Udinese. I rossoblù vengono dalla disfatta di Firenze; sono penultimi in classifica, a quattro lunghezze dalla quartultima, a quota 18 punti, frutto di una sola vittoria che risale addirittura a settembre, nove pareggi e dodici sconfitte con 20 gol fatti e ben 45 subiti, per una difesa che si rivela la seconda peggiore del torneo. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre sconfitte e due pareggi, siglando due reti e incassandone undici. Mercoledì sera é stato annunciato il nuovo allenatore, Alexander Blessin, che ha preso il posto in panchina dell’esonerato Andriy Shevchenko, a sua volta aveva subentrato a novembre a Davide Ballardini: il tecnico tedesco, ex RB Lipsia, ha l’arduo compito di risollevare la squadra da una situazione che, se non può dirsi compromessa, é davvero molto complicata. Per i friulani il cambio in panchina ha sortito soltanto parzialmente gli effetti sperati perchè alle due vittorie iniziali dell’era Cioffi sono arrivate tre sconfitte. In settimana sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Lazio; a decidere é stato un gol Immobile nei tempi supplementari. In campionato, invece, vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Juventus; sono quattordicesimi, a quota 23 punti ma con una partita in meno, con un cammino di cinque vittorie, otto pareggi e otto sconfitte con 31 reti realizzate e 36 subiti.

A seguire, alle 18 Inter – Venezia. In settimana la squadra di Inzaghi si é qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia battendo l’Empoli col risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari. In campionato i nerazzurri vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro l’Atalanta e sono primi in classifica, a due lunghezze e una partita da recuperare dal Milan, con 50 punti, frutto di quindici vittorie, cinque pareggi e una sconfitte; 51 gol fatti e 16 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto quattro volte e pareggiato una, siglando otto reti e incassandone quattro. I lagunari, invece, sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Empoli, con gol di Okereke in risposta a quello di Zurkowski; sono diciassettesimi, a quota 18 punti ma con una partita in meno, con un cammino di quattro vittorie, sei pareggi e undici sconfitte con diciannove reti realizzate e trentotto subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due pareggiate e tre perse con tre gol fatti e dieci subiti.

Alle 20.45 Lazio – Atalanta. In settimana la squadra di Sarri si é qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia battendo l’Udinese: decisivo un gol realizzato da Immobile nei tempi supplementari. In campionato i biancocelesti vengono dal successo esterno per 0-3 contro la Salernitana e sono sesti in classifica con 35 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte; 46 gol fatti e 39 subiti. I friulani sono, invece, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus, firmata Dybala e , e sono quattordicesimi, a pari merito con la Sampdoria, a quota 20 punti, con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e otto perse; 28 reti segnate e 36 subite. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando undici reti e incassandone sei. Gli orobici, invece, sono reduci dal pareggio casalingo casalingo a reti bianche contro l’Inter; sono quarti, a quota 42 punti ma con una partita in meno, con un cammino di dodici vittorie, sei pareggi e tre sconfitte con quarantaquattro reti realizzate e ventisei subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vinte, due pareggiate e una perse con nove gol fatti e sei subiti.

In Serie B la capolista Pisa a visita alla SPAL. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Benevento; sono quindicesimi in classifica, a +4 dalla zona playout, con 21 punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e otto sconfitte; ventitré gol fatti e ventisette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto un successo, un pareggio e tre sconfitte siglando quattro reti e incassandone undici. Non vincono in casa da sette turni. Il Pisa é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro il Frosinone ma é ancora al primo posto in classifica, con una lunghezza di vantaggio sul Brescia, a quota 38 punti, con un cammino di undici partite vinte, cinque pareggiate e tre perse; ventisette reti segnate e quindici incassate. Il suo bilancio nelle ultime cinque partite giocate é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con sei gol fatti e cinque subiti. Il Brescia riceve la Ternana. Viene dalla vittoria esterna per 0-2 contro la Reggina ed é secondo con 47 punti, a una lunghezza dalla capolista Pisa. La Ternana invece, nelle ultime cinque partite giocate, ha ottenuto 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 11. É reduce dalla sconfitta casalinga per 2-4 contro l’Ascoli ed é dodicesima, a pari merito con Parma e Reggina, a quota 23.

Riparte anche la Serie C con Modena e Reggiana appaite in testa al Girone B e Bari capolista del Girone C. In Bundesliga il Manchester City fa visita al West Ham; in Liga l’Atletico Madrid riceve il Valencia.

12.30

Sassuolo-Verona (Serie A femminile) – TIMVISION

13.30

Everton-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

14.00

SPAL-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

Brescia-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Monza-Reggina (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

Como-Crotone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255 satellite) e HELBIZ

Cosenza-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256 satellite) e HELBIZ

Alessandria-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257 satellite) e HELBIZ

Levante-Cadice (Liga) – DAZN

14.30

Pontedera-Ancona Matelica (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pescara-Montevarchi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Modena-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 258 satellite)

Entella-Gubbio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Olbia-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Reggiana-Pistoiese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 259 satellite)

Triestina-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Vis Pesaro-Teramo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cesena-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30

Juventus-Fiorentina (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN), TIMVISION e LA7

Empoli-Pomigliano (Serie A femminile) – TIMVISION

15.00

Genoa-Udinese (Serie A) – DAZN

15.30

Hoffenheim-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16.00

Manchester United-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Perugia-Pordenone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

Villarreal-Maiorca (Liga) – DAZN

17.00

Montpellier-Lione (Feminine Division 1) – DAZN

17.30

Avellino-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Bari-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Virtus Francavilla-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.00

Inter-Venezia (Serie A) – DAZN

18.30

Southampton-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Siviglia-Celta Vigo (Liga) – DAZN

Bochum-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION e SKY SPORT 4K

20.45

Lazio-Atalanta (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Atletico Madrid-Valencia (Liga) – DAZN

Lens-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.