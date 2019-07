Si giocano tre gare valide per la Mayor League Soccer: Columbus Crew-New England Revolution, Orlando City-New York Red Bulls e Seattle Sounders-Portland Timbers

Al centro della programmazione calcio in tv di lunedì 22 luglio c’è la Mayor League Soccer, con tre incontri, tutti giocati in notturna. Si comincia allo scoccare della mezzanotte con Columbus Crew-New England Revolution. Nemmeno il tempo di attendere il fischio finale che già scendono in campo Orlando City e New York Red Bulls. E per finire, alle ore 3.30 calcio di inizio per Seattle Sounders-Portland Timbers.

Calcio in tv oggi 22 luglio 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

su DAZN la Mayor League Soccer

00.00 Columbus Crew-New England Revolution

01.30 Orlando City-New York Red Bulls

03.30 Seattle Sounders-Portland Timbers