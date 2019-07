Si disputano quattro incontri a partire dal pomeriggio. Nella notte si è giocato in Brasile e in USA. Proseguono le amichevoli prestagionali

Lunedì 22 luglio si apre con il calcio di Serie A brasiliano. Finisce senza reti tra Avai e Goias mentre in Colombia ben tre i match disputati. Partiamo dai due successi casalinghi del Millonarios 1-0 sull’Once Caldas e del Patriotas 2-0 sul Junior. Senza gol l’incontro Atl. Nacional – Bucaramanga. Nella Primera Divisione in Messico 3-0 del Santos Laguna su Guadalajara. Nella MLS in USA vittorie tutte in trasferta per New England Revolution (2-0 su Cincinnati), New York Red Bulls (1-0 sull’Orlando City e Portland Timbers (2-1 sul Seattle Sounders). Tra le partite da disputare oggi invece troviamo quattro dei Campionati Europei Under 19 donne a partire dal pomeriggio. Andiamo dunque a vedere il quadro completo della giornata con tutti i risultati aggiornati.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]