Bayern Monaco – Real Madrid 3-1: highlights e tabellino

Finisce con una sconfitta la gara di esordio nella stagione 2019/20 contro il Real Madrid. Primo tempo giocato a un ritmo molto alto con buone occasioni da gol. Gli spagnoli potrebbero già andare in vantaggio all’11’ quando Modric, su passaggio di Isco prova la conclusione, ma Kimmich e Neuer riesconoa evitare il gol.

Quattro minuti dopo a segnare è il Bayern grazie a Tolisso. La risposta del Real Madrid arriva al 18′ quando Ramos d testa mette la palla sul secondo palo ma non trova nessun compagno pronto a deviare in porta. Al 24′ ci prova Benzema , che trova un varco, tenta il tiro ma incontra la risposta di Neuer.

Al 34′ Hazard mette la palla in area, Asensio prova la conclusione ma ancora una volta Neuer dice no. Quattro minuti ci prova ancora il Real con Hazard Heel mentre al 39′ il Bayern colpisce la traversa con Arp. L’ultima occasione del primo tempo è per i madrileni ma ancora una volta Neuer si oppone a Modric.

Al 17′ della ripresa, passaggio di Kubo a Vinicius Jr, che non riesce a superare il portiere in testa. Al 22′ Lewandowski e Gnabry cinque minuti dopo portano la squadra tedesca sul risultato di 3-0. A sei minuti dalla fine il Real Madrid accorcia le distanze con Rodrygo ma non riesce a sfruttare la superiorità numerica, dovuta all’espulsione di Ulreich avvenuta al 36′, e ad agguantare la parità.