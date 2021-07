Il 23 luglio 2021 in diretta e in esclusiva su Sportitalia sarà trasmessa la terza uscita della stagione 2021/2022 della squadra di Sarri

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 23 luglio ci sono le amichevoli pre-campionato. Alle 18.30 nel ritiro di Auronzo di Cadore la Lazio di Maurizio Sarri affronterà la Triestina di Christian Bucchi. Per la squadra biancoceleste si tratta della terza partita stagionale dopo aver battuto per 10-0 la Top 11 Radio Club e 11-0 i Fiori Barp Mas; proseguirà la preparazione giocando contro il Padova il 27 luglio e contro il Twente il 7 agosto. Per la Triestina, invece, quello contro i biancocelesti sarà il secondo test. Farà il suo esordio in campionato sabato 21 agosto alle ore 20.45 contro l’Empoli. Per la Triestina si tratta del secondo test dopo aver perso di misuta contro la Roma.

Calcio in tv: oggi 23 luglio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

18.30

Lazio-Triestina (amichevole) – Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre e visibile su piattaforma hbttv, app mobile e su Amazon firestick).