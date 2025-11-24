Calcio in tv oggi, 24 novembre 2025: Torino-Como e Sassuolo-Pisa in primo piano

Nella guida TV di lunedì 24 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN, Torino-Como anche su Sky
La programmazione calcistica di lunedì 24 novembre parte si apre a mezzanotte con il fascino del campionato argentino: Boca Juniors–Talleres inaugura la notte dei playoff su Sportitalia e Como TV. A seguire, alle 01.45, spazio alla MLS con la sfida tra Philadelphia Union e New York City, trasmessa su Apple TV.
La mattinata è dedicata ai giovani: alle 12.00 la Primavera propone Lazio–Verona su Sportitalia, mentre alle 14.00 sarà la volta di Monza–Cremonese, sempre nel campionato giovanile. Alla stessa ora, però, occhi puntati sul Mondiale Under 17: l’Italia affronta l’Austria in semifinale, diretta su Rai Sport e FIFA+. Alle 17.00, l’altra semifinale tra Portogallo e Brasile sarà visibile su FIFA+.
Il pomeriggio porta con sé la Serie A: alle 18.30 il Torino ospita il Como, match trasmesso su Dazn e Sky. In serata, alle 20.30, spazio alle categorie inferiori: Sampdoria–Juve Stabia in Serie B (Dazn e Lab Channel), mentre in Serie C si giocano Livorno–Torres (Rai Sport e Sky) e Perugia–Vis Pesaro (Sky Sport Arena). Alla stessa ora, in Spagna, la Segunda Division propone Real Sociedad II–Valladolid su Dazn.
Alle 20.45 torna protagonista la Serie A con Sassuolo–Pisa, in diretta su Dazn e Sky. Poi, alle 21.00, doppio appuntamento internazionale: in Premier League Manchester United–Everton su Sky Sport Uno e Now, mentre in Liga spagnola Espanyol–Siviglia su Dazn.
La lunga giornata si chiude nuovamente in Argentina: alle 23.15 il playoff tra Racing e River Plate su Sportitalia e Como TV promette emozioni fino a notte fonda.
Calcio in tv oggi 24 novembre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
00.00
Boca Juniors-Talleres (Playoff campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV
01.45
Philadelphia Union-New York City (Playoff MLS) – APPLE TV
12.00
Lazio-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
14.00
Monza-Cremonese (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
Austria-Italia (Semifinale Mondiali Under 17) – RAI SPORT e FIFA+
17.00
Portogallo-Brasile (Semifinale Mondiali Under 17) – FIFA+
18.30
Torino-Como (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30
Sampdoria-Juve Stabia (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL
Livorno-Torres (Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
Perugia-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
Real Sociedad II-Valladolid (Segunda Division) – DAZN
20.45
Sassuolo-Pisa (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00
Manchester United-Everton (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
Espanyol-Siviglia (Liga) – DAZN
23.15
Racing-River Plate (Playoff campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV