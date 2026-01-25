Nella guida TV di domenica 25 gennaio 2026 gli anticipi di Serie A e B saranno trasmessi su DAZN, Juventus-Napoli anche su Sky

La programmazione calcistica di domenica 25 gennaio si apre con il campionato argentino che inaugura la lunga maratona sportiva: alle 2.00 Rosario Central e Belgrano si affrontano in diretta su Sportitalia e Como TV.

Il mattino porta subito calcio giovanile di alto livello. Alle 11.00 spazio al Campionato Primavera, con Juventus–Napoli su Sportitalia e Atalanta–Frosinone su Primavera TV. È solo il preludio a un fitto blocco di partite delle 12.30: in Serie A Sassuolo–Cremonese apre il programma su DAZN, mentre la Serie C propone tre sfide in contemporanea — Arezzo–Juventus Next Gen, Team Altamura–Atalanta U23 — tutte distribuite sui canali Sky e NOW. Alla stessa ora scendono in campo anche le donne, con Milan–Ternana e Genoa–Roma trasmesse da DAZN.

Il primo pomeriggio si accende con un mix di campionati. Alle 13.30 la Zweite Bundesliga propone Schalke 04–Kaiserslautern, mentre alle 14.00 la Liga offre Atletico Madrid–Maiorca. Poi, alle 14.30, la Serie C monopolizza l’attenzione con un vero e proprio mosaico di partite in simultanea, da Catania–Cosenza a Novara–Pro Patria, passando per Sorrento–Salernitana e Ascoli–Perugia. C’è spazio anche per la Serie D, con Montespaccato–Trastevere su Vivo Azzurro TV.

Alle 15.00 si entra nel cuore della giornata: DAZN apre la Zona Serie A, mentre Atalanta–Parma e Genoa–Bologna animano il pomeriggio del massimo campionato. In parallelo, la Premier League propone un tris di sfide di grande interesse — Crystal Palace–Chelsea, Newcastle–Aston Villa e Brentford–Nottingham Forest — tutte sui canali Sky. Non mancano Primavera, calcio croato e Serie A femminile, con Como–Inter su Rai Sport e Sassuolo–Napoli su DAZN.

La Bundesliga si inserisce alle 15.30 con Borussia Mönchengladbach–Stoccarda, seguita alle 16.00 dal campionato scozzese con Hearts–Celtic. Alle 16.15 torna la Liga con Barcellona–Oviedo, mentre alle 16.45 l’Eredivisie propone Feyenoord–Heracles.

Il tardo pomeriggio si scalda con Catanzaro–Sampdoria (17.15) e con un nuovo blocco di Serie C alle 17.30, accompagnato dal big match di Premier League Arsenal–Manchester United. Alla stessa ora si gioca anche Friburgo–Colonia in Bundesliga, mentre alle 17.45 Como TV trasmette Osijek–Dinamo Zagabria.

Alle 18.00 arriva uno dei piatti forti della giornata: Juventus–Napoli, in diretta su DAZN e su tutta la piattaforma Sky, un appuntamento che calamita l’attenzione prima della serata.

Alle 18.30 la Liga propone Real Sociedad–Celta, mentre Sportitalia e Como TV trasmettono Al Riyadh–Al Hilal dalla Saudi League. Alle 19.00 tocca al Portogallo, con Benfica–Estrela Amadora su DAZN.

La serata si apre alle 20.30 con Audace Cerignola–Monopoli in Serie C, ma il vero clou arriva alle 20.45: Roma–Milan, la grande sfida di Serie A, in onda su DAZN e sul canale DAZN 1. In contemporanea, Sky trasmette Lille–Strasburgo per la Ligue 1. Alle 21.00 la Liga chiude il suo programma con Alaves–Betis.

Calcio in tv oggi 25 gennaio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.00

Rosario Central–Belgrano (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

11.00

Juventus–Napoli (Primavera) – SPORTITALIA

Atalanta–Frosinone (Primavera) – PRIMAVERA TV

12.30

Sassuolo–Cremonese (Serie A) – DAZN, DAZN 1

Arezzo–Juventus Next Gen (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 257, NOW

Team Altamura–Atalanta U23 (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 258, NOW

Milan–Ternana (Serie A femminile) – DAZN

Genoa–Roma (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Cremonese–Lecce (Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Schalke 04–Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) – Sky Sport 259, NOW

14.00

Atletico Madrid–Maiorca (Liga) – DAZN

14.30

Catania–Cosenza (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Sorrento–Salernitana (Serie C) – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW

Ascoli–Perugia (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

Casertana–Trapani (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

Giana Erminio–Arzignano (Serie C) – Sky Sport 255, NOW

Novara–Pro Patria (Serie C) – Sky Sport 256, NOW

Montespaccato–Trastevere (Serie D) – Vivo Azzurro TV

15.00

Zona Serie A – DAZN

Atalanta–Parma (Serie A) – DAZN, DAZN 1

Genoa–Bologna (Serie A) – DAZN, DAZN 2

Sudtirol–Padova (Serie B) – DAZN, Lab Channel

Crystal Palace–Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW

Newcastle–Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Arena, NOW

Brentford–Nottingham Forest (Premier League) – Sky Sport Mix, NOW

Monza–Lazio (Primavera) – SPORTITALIA

Hajduk–Istra (Campionato croato) – COMO TV

Como–Inter (Serie A femminile) – Rai Sport, DAZN

Sassuolo–Napoli (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Borussia Mönchengladbach–Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport 258, NOW

16.00

Hearts–Celtic (Campionato scozzese) – COMO TV

16.15

Barcellona–Oviedo (Liga) – DAZN

16.45

Feyenoord–Heracles (Eredivisie) – COMO TV

17.15

Catanzaro–Sampdoria (Serie B) – DAZN, Lab Channel

17.30

Arsenal–Manchester United (Premier League) – Sky Sport Arena, NOW

Livorno–Vis Pesaro (Serie C) – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW

Pineto–Campobasso (Serie C) – Sky Sport Mix, Sky Sport 253, NOW

Gubbio–Forlì (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

Alcione–Dolomiti Bellunesi (Serie C) – Sky Sport 255, NOW

Pergolettese–Ospitaletto (Serie C) – Sky Sport 256, NOW

Friburgo–Colonia (Bundesliga) – Sky Sport 257, NOW

17.45

Osijek–Dinamo Zagabria (Campionato croato) – COMO TV

18.00

Juventus–Napoli (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW

18.30

Real Sociedad–Celta (Liga) – DAZN

Al Riyadh–Al Hilal (Saudi League) – SPORTITALIA, COMO TV

19.00

Benfica–Estrela Amadora (Campionato portoghese) – DAZN

20.30

Audace Cerignola–Monopoli (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport 252, NOW

20.45

Roma–Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1

Lille–Strasburgo (Ligue 1) – Sky Sport Calcio, NOW

21.00

Alaves–Betis (Liga) – DAZN

22.30

Boca Juniors–Deportivo Riestra (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV