Nella guida tv del 26 febbraio 2024 i posticipi di Serie A e quello di Liga saranno trasmessi su DAZN; quelli di Premier League e Serie C su e Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 26 febbraio 2024 ci sono i posticipi dei campionati europei e di Serie C.

Partiamo dalla Serie A dove saranno addirittura due. Si comincia alle 18.30 con Roma – Torino. In settimana la Roma ha conquistato gli ottavi di finale di Europa League superando il Feyenoord dopo i calci di rigore. In campionato i giallorossi, dopo il successo per 0-3 contro il Frosinone, sono sesti con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantacinque gol fatti e trenta subiti. I granata, dopo lo 0-2 rimediato dalla Lazio nel recupero infrasettimanale, sono decimi a quota 36. Il loro percorso racconta di nove partite vinte, altrettante pareggiate e sette perse, ventitré reti realizzate e ventidue incassate.

Alle 20.45 tocca a Fiorentina – Lazio. La Fiorentina viene dall’1-1 esterno contro l’Empoli ed é nona con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, trentasette gol fatti e ventinove subiti. La Lazio é reduce dal successo per 0-2 contro il Torino nel recupero infrasettimanale ed é settima a quota 40. Il suo percorso racconta di partite vinte, pareggiate e perse, reti realizzate e incassate.

In Premier League il West Ham, che viene dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Nottingham ed é nono con 36 punti, ospita il Brentford, reduce dalla sconfitta esterna di misura contro il Manchester City ed é quindicesimo a quota 25.

In Liga si gioca Girona – Vallecano. Il Girona viene dalla sconfitta esterna per 3-2 contro l’Athletic Bilbao ed é terzo con 56 punti. Il Vallecano é reduce dal pari casalingo per 1-1 contro l’Atletico Madrid ed é quattordicesimo a quota 25

Posticipi anche in Serie C. Il Foggia, che dopo il successo esterno per 0-2 contro il Brindisi, é quindicesimo con 32 punti, ospita il Crotone, che viene dal 2-2 casalingo contro il Taranto ed é settimo a quota 43. La Juve Stabia, che, dopo il 2-0′ rimediato sul campo del Catania, é primo con 55 punti, riceve la Turris, che viene dal successo casalingo di misura contro il Potenza ed é sedicesima a quota 28. Si giocano anche Benevento-Sorrento, Legnago-Atalanta e Virtus Francavilla-Monopoli.

Calcio in tv oggi 26 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.30

LA Galaxy-Inter Miami (MLS) – APPLE TV

14.00

Fiorentina-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00

Al Ettifaq-Al Hilal (Saudi League) – LA7D

Beyond Limits-Centre National Brazzaville (Finale Viareggio Cup) – RAI SPORT

16.00

Torino-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00 Roma-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00

Al Ittihad-Al Wehda (Saudi League) – SPORTITALIA

20.45

Fiorentina-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Juve Stabia-Turris (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

Foggia-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Benevento-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Legnago-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Virtus Francavilla-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

21.00

Girona-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

West Ham-Brentford (Premier League) – SKY SPORT ARENA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.