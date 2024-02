Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 26 febbraio 2024: scontri per l’Europa che conta in Serie A, si gioca anche in Premier e in Serie C

Sta per iniziare una nuova settimana calcistica. E’ un lunedì 26 febbraio che propone diverse sfide interessanti per tutti gli amanti del grande calcio. In programma posticipi in Serie A, Premier League e Liga, senza dimenticare la Serie C e le partite che chiudono il quadro di giornata della terza serie italiana. Partendo, come al solito, da casa nostra e dal massimo campionato italiano che offre quest’oggi ben due sfide volte a chiudere il quadro della 26esima giornata. Alle 18.30 è in programma Roma–Torino, alle 20.45 il monday night Fiorentina–Lazio.

Dopo il passaggio agli ottavi di Europa League, grazie al successo ai rigori contro il Feyenoord, i giallorossi si rituffano in campionato per tentare di raggiungere il sogno Champions. Ricordiamo infatti che a fine stagione, molto probabilmente, anche il quinto posto potrebbe valere l’accesso al più importante torneo continentale per club, e i capitolini non vogliono lasciarsi sfuggire questa occasione. Nonostante Atalanta e Bologna siano distanti 2 partite in termini di punti, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo da quando è arrivato sulla panchina Daniele De Rossi, e in campionato hanno raccolto 4 successi nelle ultime 5. Dall’altro lato, i granata, dopo la convincente vittoria contro il Lecce nello scorso turno, sono usciti sconfitti dal recupero contro la Lazio, un match che avrebbe potuto avvicinare i piemontesi alle posizioni d’elite e che, invece, li ha lasciati impantanati in decima posizione. Per De Rossi out Llorente: Ndicka più di Huijsen al suo posto. Verso una maglia dal 1′ Angelino, Bove e Kristensen. Mister Juric perde Tameze per infortunio, ok sia Djidji che Rodriguez. Ricci più di Ilic per la mediana.

Gara da Europa che conta anche quello tra viola e biancocelesti. Entrambe le formazioni, rispettivamente in ottava e settima posizione dietro alla Roma e divise da 2 punti, sono a caccia di una disperata rimonta sul quarto posto. Si comprende, dunque, che sconfiggere l’avversario odierno potrebbe porre un pesante freno alla sua ambizione di sogni di gloria. La vittoria dell’Olimpico Grande Torino ha però galvanizzato gli uomini di Sarri, reduci da un periodo fatto più di bassi che di alti, e li ha riportati a due partite dalla zona Champions. La squadra di Italiano, invece, ha disperatamente bisogno di un segnale di ripresa. Nonostante un grande finale di 2023, che l’aveva vista chiudere l’anno al quarto posto, con l’anno nuovo sono venuti meno proprio i risultati. Solo 4 i punti raccolti nelle ultime cinque, tra cui il pareggio nello scorso turno con l’Empoli, un sola vittoria contro il Frosinone, e tre ko tra cui quello pesante nello scontro diretto con il Bologna. Nei viola ancora fuori Bonaventura, con mister Italiano che dovrebbe dare spazio a Beltran, Nico Gonzalez e Sottil alle spalle di Belotti. Dall’altro lato, il tecnico dei biancocelesti Sarri recupera dopo quasi un mese Zaccagni, che partirà inizialmente dalla panchina. Ballottaggio al centro dell’attacco, con Immobile in vantaggio su Castellanos.

Restando nel nostro Paese, ricordiamo che in serata, fischio d’inizio alle 20.45, si completa la 27esima giornata di Serie C, con ben 5 incontri in contemporanea. Per il girone A si gioca Legnago Salus-Atalanta Under 23, due squadre piuttosto in salute nell’ultimo mese che si affrontano in un match decisivo per le ambizioni play-off. Nel gruppo C, oltre a Foggia-Crotone, scontro tra due decadute del grande calcio, vanno in scena ben 3 derby. Quello pugliese Virtus Francavilla-Monopoli e i campani Benevento-Sorrento e Juve Stabia-Turris, con quest’ultima partita, in particolare, che vede i padroni di casa desiderosi dei 3 punti per approfittare del pareggio di ieri del Picerno e allungare a +8 in cima alla classifica. Ricordiamo anche i posticipi Fiorentina-Bologna e Torino-Atalanta, rispettivamente alle 14 e alle 16, della 23giornata del Campionato Primavera.

Passando al resto d’Europa, fari puntati in Premier League alle 21 su West Ham-Brentford, valido per il 26esimo turno del massimo campionato inglese. Gli Hammers arrivano male a questo appuntamento alla luce del decimo posto occupato in classifica e dei 3 k.o consecutivi in campionato. Dall’altro lato il vantaggio delle Bees sulla zona Championship è rassicurante ma non troppo, +5. Dovranno dunque ancora soffrire e combattere per mettere in cassaforte la permanenza nella massima divisione.

Spostiamoci, per concludere la rassegna, in Spagna e in Liga, dove anche qui si gioca il monday night tra Girona e Rayo Vallecano, valevole per la 26esima giornata. I padroni di casa, superati nel week end dal Barcellona al secondo posto, sono chiamati a rispondere ai blaugrana e a riprendersi dopo le due sconfitte di fila con Real Madrid e Athletic Bilbao. Grande impresa, invece, per il Rayo nell’ultima giornata, la prima del nuovo corso tecnico, grazie al pareggio ottenuto proprio al Bernabeu con la capolista Real. La zona retrocessione è lontana per ora 7 punti, una distanza che permette di guardare con fiducia al rush finale di stagione.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

SERIE A

18.30

21.00

LIGA

21.00

Girona-Vallecano

SERIE C

20.45

