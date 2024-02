Pagelle 26° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 26° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – Settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2023/2024 ricca di emozioni. Nell’anticipo di venerdì il Bologna non si ferma e batte anche il Verona con reti di Fabbian e Freuler. Sabato un gol di Bastoni al 94′ regala tre punti all’Empoli e condanna il Sassuolo alla quinta sconfitta consecutiva, che costa la panchina a Dionisi. Maldini e Pessina firmano il successo del Monza contro la Salernitana, sempre più ultima. In serata il Genoa vince davanti al proprio pubblico contro l’Udinese grazie a due reti messe a segno nel giro di quattro minuti sul finire del primo tempo: prima una rovesciata d’altri tempi di Retegui poi il raddoppio di Bani.

L’Inter conquista la decima vittoria di fila contro il Lecce grazie anche alla doppietta di Lautaro che raggiunge quota 101 reti siglate in Serie A; di Frattesi e de Vrji le altre due marcature. Tiene il passo la Juventus che batte al 95′ un coriaceo Frosinone: doppietta di Vlahovic e gol di Rugani. A San Siro finisce 1-1 il big match Milan – Atalanta. Un Leao tornato ai massimi livelli porta i rossoneri in vantaggio dopo pochi minuti; Koopmeiners trasforma un rigore assegnato per un fallo commesso in area da Giroud su Holm. La squadra di Pioli dista ora quattro lunghezze da quella di Allegri. Il Napoli viene beffato in pieno recupero dal Cagliari, con Lumumbo che annulla il vantaggio di. I partenopei sono noni, i sardi terzultimi a pari merito con Verona e Sassuolo.

Mancano ancora due posticipi: Roma – Torino e Fiorentina – Lazio.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 26 febbraio 2024 con le seguenti modalità: iscrizione gratuita ai tornei di Fantamagic con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 23 febbraio

20.45

Bologna – Verona (pagelle – tabellino)

Sabato 24 febbraio

15.00

Sassuolo – Empoli (pagelle – tabellino)

18:00

Salernitana – Monza (pagelle – tabellino)

20:45

Genoa – Udinese (pagelle – tabellino)

Domenica 25 febbraio

12.30

Juventus – Frosinone (pagelle – tabellino)

15:00

Cagliari – Napoli (pagelle – tabellino)

18:00

Lecce – Inter (pagelle – tabellino)

20:45

Milan – Atalanta (pagelle – tabellino)

Lunedì 26 febbraio

18.30

Roma – Torino (pagelle – tabellino)

20:45

Fiorentina – Lazio (pagelle – tabellino)