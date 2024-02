Genoa – Udinese 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Udinese di Sabato 24 febbraio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima di Serie A

GENOVA – Sabato 24 febbraio 2024, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa – Udinese, anticipo della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio alle ore 20.45.

I rossoblù vengono dal pari esterno per 1-1 contro il Napoli. La squadra di Gilardino é undicesima con 30 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte, ventisei gol fatti e trentuno subiti. I friulani, dopo l’1-1 rimediato a Cagliari, quattordicesimi con 23 punti. Finora hanno vinto tre volte, pareggiato quattordici e perso sette, realizzando venticinque reti e incassandone trentotto. Nelle ultime cinque sfide il Genoa ha collezionato otto punti mentre l’Udinese ne ha ottenuti cinque.

Sono settanta i precedenti tra le due compagini con il bilancio di ventitré successi del Genoa, ventidue pareggi e ventiquattro affermazioni dell’Udinese. All’andata, lo scorso 1 ottobre, finì 2-2.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA - UDINESE 2-0 45' un minuto di recupero 44' Gudmundsson davanti alla porta spara la palla addosso a Giannetti sprecando l'occasione per realizzare il terzo gol 41' fallo ai danni di Badelj. Ammonizione per Kristensen 39' RADDOPPIO GENOA!!! destro di Gudmundsoon per Bani, che di testa mette la palla alle spalle di Okoye! 38' intervento falloso ai danni di Retegui 35' VANTAGGIO GENOA!!!! Rovesciata di Retegui e palla in rete! Si sblocca il risultato a Marassi 33' Martin anticipato al limite dell'area 32' fallo di Lucca su Gudmundsson 31' sugli sviluppi del calcio d'angolo il colpo di testa di Retegui manda la palla sul fondo! 30' cross di Retegui deviato in calcio d'angolo da Giannetti 29' ammonito De Winter per un fallo su Samardzic 28' sugli sviluppi del corner la palla finisce ancora in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del secondo la palla viene allontanata 27' punizione da ottima posizione in favore del Genoa. La batte Messia: il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo 25' conclusione a due passi dalla porta di Sabelli! Okoye si salva coi piedi! 24' sugli sviluppi del calcio piazzato, il colpo di testa di Walace manda la palla sul fondo! 23' trattenuta di Martin su Walace. Ounizione per l'Udinese da buona posizione. 22' intervento faloso ai danni di Kristensen 21' apertura per Sabelli, che viene anticipato da Zemura 19' chiusura di Zemura su Frendrup in fallo laterale 16' Thauvin anticipato da Sabelli il quale serve Gudmundsso. Conclusione dell'islandese! Murata! 13' verticalizzazione per Retegui, marcato da due avversari. Okoye anticipa tutti! 9' non si intendono Frendrup e De Winter e la palla termina in fallo laterale 8' conclusione centrale di Lucca! Martinez si distende e blocca la palla a terra! 6' sugli sviluppi del corner ci pensa ancora Martinez con una respinta coi pugni 5' altro corner per l'Udinese causato da una deviazione di Bani 4' sugli sviluppi del calcio d'angolo Martinez allontana la palla favorendo un aripartenza che viene interrotta da Giannetti 3' anticipo di Bani su Zemura. Corner per l'Udinese 2' Retegui lanciato verso la porta ma anticipato da Okoye 2' punizione battuta dallo stesso Retegui, palla allontanata 1' ammonito Giannetti per aver interrotto un'azione pericolosa commettendo fallo su Retegui 1' partiti! primo allone battuto dagli ospiti squadre in campo Un cordiale buonasera dallo Stadio "Luigi Ferraris" a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa - Udinese Tabellino GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Udinese

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Strootman, Vitinha, Vogliacco, Malinovsky, Ekuban, Cittadini, Haps, Spence. Allenatore: Gilardino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Kamara, Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Payero. Allenatore: Cioffi

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Filippo Meli e Stefano Alassio, in rappresentanza dell’A.I.A. di Parma e dell’A.I.A. di Imperia. Come quarto ufficiale, l’incarico è stato conferito all’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, assistito da Simone Sozza della sezione di Seregno.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Indisponibile Maturro. Gilardino dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Martinez in porta e una difesa a tre formata da De Winter, Bani e Vasquez. In cabina di regia Badelj con Malinovskyi e Frendrup mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Sabelli e Martin. Davanti Gudmundsson e Retegui.

COME ARRIVA L’UDINESE – Indisponibili Bijol, Deulofeu, Ebosse, Kamara e Pereyra. Cioffi dovrebbe rispondere col modulo 3-5-1-1 con Okoye tra i pali e con una difesa a tre formata da Perez, Giannetti e Kristensen. In cabina di regia Walace con Samardzic e Lovric mentre Kristensen e Zemura dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Tra le linee Thauvin, a sostegno dell’unica punta Lucca.

Le probabili formazioni di Genoa – Udinese

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: