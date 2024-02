Sassuolo – Empoli 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Empoli di Sabato 24 febbraio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A

REGGIO EMILIA – Sabato 24 febbraio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Empoli, anticipo della settima giornata di Serie A 2023-2024. La gara avrà inizio alle ore 15.

In palio punti preziosi per la salvezza. I neroverdi, dopo il 3-0 rimediato contro l’Atalanta, sono diciassettesimi con 20 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e quattordici sconfitte, ventotto gol fatti e quarantacinque subiti. I toscani, dopo l’1-1 contro la Fiorentina, sono sedicesimi con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte, diciannove gol fatti e trentotto subiti. Nelle ultime cinque partite il Sassuolo ha raccolto quattro punti mentre l’Empoli ne ha collezionati nove (con Nicola in panchina non ha mai perso).

Sfida numero 24 tra le due compagini, con un bilancio nei 22 precedenti di 7 vittorie azzurre, 3 pareggi e 13 successi neroverdi. All’andata, lo scorso 26 novembre, finì 3-4 in favore del Sassuolo con un finale incandescente.

Tabellino in tempo reale

SASSUOLO: Consigli A. (Portiere), Pedersen M., Tressoldi R., Ferrari G. M., Doig J., Matheus Henrique, Boloca D., Volpato C., Thorstvedt K., Lauriente A., Pinamonti A.. A disposizione: Bajrami N., Castillejo S., Ceide E. K., Cragno A. (Portiere), Defrel G., Kumbulla M., Lipani L., Missori F., Mulattieri S., Obiang P., Pegolo G. (Portiere), Racic U., Toljan J. Allenatore: Dionisi A..



EMPOLI: Caprile E. (Portiere), Ismajli A., Walukiewicz S., Luperto S., Cancellieri M., Marin R., Maleh Y., Cacace L., Kovalenko V., Cambiaghi N., Cerri A.. A disposizione: Bastoni S., Bereszynski B., Berisha E. (Portiere), Destro M., Goglichidze S., Niang M., Perisan S. (Portiere), Pezzella G., Shpendi S. Allenatore: Nicola D..



Reti: al 11' pt Luperto S. (Empoli) .



Ammonizioni: al 10' pt Boloca D. (Sassuolo).

Nicola alla vigilia

“Il Sassuolo è una squadra di qualità, sono abili a costruire e a conquistare gli spazi, è una squadra che cambia molto gioco e ti porta costantemente nel due contro uno. Hanno tre-quattro strategie che applicano molto bene. Abbiamo cercato di conoscerli per costruire la nostra fase offensiva e capire cosa fare. Per chi è in un percorso come il nostro ogni partita è una opportunità per crescere. Per noi la gara più importante è sempre quella che dobbiamo giocare. Dovremo essere molto bravi a ragionare da squadra in entrambe le fasi. Ogni avversario ha delle qualità ma anche delle debolezze, e sulle abbiamo cercato di lavorare. Servirà maturità per le prossime due gare con Sassuolo e Cagliari? Noi non basiamo il nostro lavoro su questo, sottrarremmo delle energie a ciò che ci aspetta adesso. Chiaramente più avanti vai e più le partite diminuiscono ed assumono un valore diverso ma è anche vero che se siamo qui è perché abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. A noi interessa solo oggi e poi domani. Se sono soddisfatto della capacità della squadra di stare in partita? Sì, ma non sono mai soddisfatto del tutto e lo trasferisco ai ragazzi. Ogni partita ha degli eventi, tu ti puoi preparare ma non puoi prevedere tutto. Noi lo sappiamo che questo fa parte di un processo di crescita e di lavoro. Per noi è basilare rimanere dentro la partita per gli eventi in sé, gli episodi possono cambiare la gara ma tu devi avere la capacità di distaccarti emotivamente da questo. C’è sempre la possibilità di trovare, attraverso le trame di gioco, un episodio favorevole”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto ufficiale Kevin Bonacina di Bergamo. Al VAR ci sarà Marco Serra di Torino, assistito da Maurizio Mariani di Aprilia. Il fischietto emiliano ha arbitrato due volte il Sassuolo, con il bilancio di due vittorie e altrettante sconfitta. Undici i precedenti con l’Empoli, che con Aureliano ha vinto quattro volte, pareggiato altrettante e perso tre.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Assenti Obiang, Toljan e Berardi. Dionisi dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Consigli in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Erlic e Viti e sulle fasce da Pedersen e Doig. In mediana Boloca e Matheus Henrique. Unica punta Pinamonti, supportata dai trequartisti Thorstvedt e Laurentié.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Assenti per infortunio Ebuehi, Caputo, Grassi e Guarino; squalificato Gyasi. Nicola dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 con Caprile tra i pali e con Walukiewicz, Ismajli e Luperto pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Maleh e Marin mentre Bereszynski e Cacace dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Niang, supportata dai trequartisti Cambiaghi e Zurkowski.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Empoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Davide Nicola.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

