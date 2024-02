Milan – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Atalanta di Domenica 25 febbraio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima di Serie A

MILANO – Domenica 25 febbraio 2024, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Atalanta, posticipo serale della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

In palio punti preziosissimi per ottenere un posto in Champions nella prossima stagione. In settimana la squadra di Pioli ha perso contro il Rennes ma, in virtù del risultato dell’andata, si é qualificata per gli ottavi di finale di Europa League, dove affronterà lo Sparta Praga. In campionato i rossoneri, dopo aver perso per 4-2 contro il Monza, sono terzi, a -2 dalla Juventus, con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, quarantanove gol fatti e trentuno subiti. Gli orobici sono reduci dal 3-0 contro il Sassuolo e vanno a caccia del settimo successo consecutivo. Gli uomini di Gasperini sono quinti a quota 45, a -3 dal Bologna, che però ha giocato due partite in più. Il loro percorso narra di quattordici partite vinte, tre pareggiate e sette perse (l’ultima risale al 23 dicembre), quarantasette reti realizzate e ventitré incassate

All’andata, lo scorso 9 dicembre, a Bergamo, finì 3-2 per i padroni di casa. Le due squadre si sono poi incontrate lo scorso 10 gennaio nei quarti di finale di Coppa Italia: a passare il turno fu quella di Gasperini vincendo per 1-2.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN – ATALANTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - ATALANTA Domenica 25 febbraio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri e dal quarto uomo Giua. Al VAR ci sarà Irrati, assistito da Piccinini. Il fischietto veneto ha arbitrato il Milan, con il bilancio di tredici vittorie, diciassette pareggi e otto sconfitte. Tre i precedenti con l’Atalnata che con lui ha perso due volte e vinto una.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Indisponibili Calabria e Pobega; squalificato Jovic. Pioli dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e una difesa a quattro formata al centro da Thiaw e Gabbia e sulle fasce da Florenzi e Theo Hernandez In mediana Bennacer e Rejinders. Unica punta Giroud, supportata dai trequartisti Chukwueze, Loftus-Cheeck e Leao.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Assenti gli infortunati Lookman e Palomino, Gasperini dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2 con Carnesecchi tra i pali e con una difesa a tre formata da Scalvini, Dijmsiti e Kolasinac. In mezzo de Roon e Ederson mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Holm e Ruggeri. Tra le linee Koopmeiners, a sostegno della coppia di attacco formata da Miranchuk e De Keteleare.

Le probabili formazioni di Milan – Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: