ROMA – Sabato 26 gennaio si giocano tre partite valide per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Alle ore 15 si affrontano Sassuolo e Cagliari, reduci entrambe da un pareggio, rispettivamente, a San Siro contro l’Inter e tra le mura amiche contro l’Empoli. I padroni di casa sono dodicesimi con 26 punti, gli ospiti dodicesimi a quota 21.

Alle ore 18 la Sampdoria, che nel turno precedente ha pareggiato in trasferta sul campo della Fiorentina, riceve l’Udinese, che riparte dalla sconfitta casalinga contro il Parma. Trenta sono i punti dei blucerchiati, diciotto quelli dei friulani. Alle ore 20.30 il big match Milan – Napoli: i rossoneri, mattatori del mercato invernale con gli acquisti di Paqueta e Piatek, provengono dalla vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa e occupano la quarta posizione con 34 punti; tredici lunghezze in più per i partenopei, secondi a -9 dalla capolista Juventus e reduci dalla vittoria casalinga contro la Lazio.

Si giocano anche quattro sfide valide per la ventunesima giornata del Campionato di Serie B. Alle ore 15 si disputano tre incontri (Cremonese-Palermo, Cittadella-Carpi e Ascoli-Perugia) mentre alle ore 18 scendono in campo Salernitana e Lecce.

In tv anche Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie C, Campionato Primavera e FA Cup.

Calcio in tv oggi 26 gennaio 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

11.00 Sampdoria-Juventus (Campionato Primavera) su SPORTITALIA

13.00 Siviglia-Levante (Liga) su DAZN

13.30 Accrington Stanley-Derby County (FA Cup) su DAZN

14.30

Sambenedettese-Giana Erminio (Serie C) su ELEVEN SPORTS

Fermana-Renate (Serie C) su ELEVEN SPORTS

Pordenone-Rimini (Serie C) su ELEVEN SPORTS

Gubbio-Teramo (Serie C) su ELEVEN SPORTS

Sudtirol-Virtus Verona (Serie C) su ELEVEN SPORTS

Ternana-Vis Pesaro (Serie C) su ELEVEN SPORTS

15.00

Sassuolo-Cagliari (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251)

Cremonese-Palermo (Serie B) su DAZN

Cittadella-Carpi (Serie B) su DAZN

Ascoli-Perugia (Serie B) su DAZN

15.30 Borussia Dortmund-Hannover (Bundesliga) su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Manchester City-Burnley (FA Cup) su DAZN

16.15 Atletico Madrid-Getafe (Liga) su DAZN

16.30

Triestina-Albinoleffe (Serie C) su ELEVEN SPORTS

Monza-Ravenna (Serie C) su ELEVEN SPORTS

17.00 Nantes-St. Etienne (Ligue 1) su DAZN

18.00

Sampdoria-Udinese (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251)

Salernitana-Lecce (Serie B) su DAZN

18.30

Werder Brema-Eintracht Francoforte (Bundesliga) su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Leganes-Eibar (Liga) su DAZN

Millwall-Everton (FA Cup) su DAZN

Imolese-Fano (Serie C) su ELEVEN SPORTS

19.00 Vicenza-Feralpisalò (Serie C) su SPORTITALIA e ELEVEN SPORTS

20.00

Nizza-Nimes (Ligue 1) su DAZN

Digione-Monaco (Ligue 1) su DAZN

Guingamp-Reims (Ligue 1) su DAZN

Strasburgo-Bordeaux (Ligue 1) su DAZN

20.30 Milan-Napoli (Serie A) su DAZN

20.45

Athletic Bilbao-Betis (Liga) su DAZN

Wimbledon-West Ham (FA Cup) su DAZN

Gli abbonati di Sky potranno vedere le partite in streaming da Pc, smartphone o tablet su SkyGo, app che può essere scaricata gratuitamente.

Sassuolo – Cagliari, Sampdoria – Udinese, Milan – Napoli e Salernitana – Lecce potranno essere seguite in diretta testuale su questo sito. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali. Poi, a partire dai rispettivi calcio di inizio vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.