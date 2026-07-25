Calcio in tv oggi, 26 luglio 2026: Cannes-Roma e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di Domenica 26 luglio 2026 spiccano la Copa Siudamericana e le prime amichevoli pre campionato

La domenica del 26 luglio offre una programmazione calcistica estremamente varia, con amichevoli di lusso, una lunga notte dedicata alla MLS e un appuntamento di peso dal campionato argentino. Le piattaforme coinvolte spaziano da OneFootball ad Apple TV, passando per DAZN, Sky Sport e Sportitalia, garantendo una copertura completa per gli appassionati che vogliono seguire il calcio internazionale in ogni fascia oraria.

La notte si apre con due amichevoli di richiamo: Liverpool–Sunderland e Auckland–Tottenham, entrambe trasmesse su OneFootball. In parallelo, il calcio argentino propone River Plate–Barracas Central, visibile su Sportitalia e Como TV, mentre la MLS entra subito nel vivo con una serie di incontri distribuiti tra le 00.30 e le 04.30 su Apple TV, dalla sfida tra New York Red Bulls e Charlotte fino ai match della West Coast come Los Angeles FC–Sporting KC e Portland–Real Salt Lake.

Il pomeriggio europeo è invece dominato dalle amichevoli dei grandi club. Alle 16.30 l’Inter scende in campo contro il Karlsruhe, con una copertura multipiattaforma che include DAZN, Sky Sport Calcio, NOW e Inter TV. Un’ora più tardi è la Roma a prendersi la scena con l’amichevole contro il Cannes, mentre alle 18.00 il palinsesto si arricchisce con un doppio appuntamento: Napoli–Carrarese, trasmessa da DAZN, Sky e OneFootball, e Lazio–Flaminia Civita Castellana, disponibile su DAZN.

La giornata si chiude con un’ultima amichevole internazionale: Siviglia–Ceuta, programmata alle 21.00 su OneFootball, i

Calcio in tv oggi 26 luglio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00 – Liverpool – Sunderland – ONEFOOTBALL

00.15 – River Plate – Barracas Central – SPORTITALIA / COMO TV

00.30 – New York Red Bulls – Charlotte – APPLE TV

01.00 – Columbus Crew – Cincinnati – APPLE TV

01.30 – Montreal – Inter Miami – APPLE TV

01.30 – DC United – Toronto – APPLE TV

01.30 – New England – Atlanta United – APPLE TV

01.30 – New York City – Chicago Fire – APPLE TV

01.30 – Orlando City – Nashville – APPLE TV

01.30 – Philadelphia Union – Seattle Sounders – APPLE TV

02.30 – Houston Dynamo – Austin – APPLE TV

02.30 – Minnesota United – Vancouver Whitecaps – APPLE TV

02.30 – St. Louis City – Colorado Rapids – APPLE TV

03.30 – San Diego – Dallas – APPLE TV

04.30 – Los Angeles FC – Sporting KC – APPLE TV

04.30 – Portland Timbers – Real Salt Lake – APPLE TV

04.30 – San Jose Earthquakes – LA Galaxy – APPLE TV

05.00 – Auckland – Tottenham – ONEFOOTBALL

16.30 – Karlsruhe – Inter -. DAZN / SKY SPORT CALCIO / NOW / INTER TV

17.30 – Cannes – Roma – DAZN

18.00 – Napoli – Carrarese – DAZN / SKY 251 / NOW / ONEFOOTBALL

18.00 – Lazio – Flaminia Civita Castellana – DAZN

21.00 – Siviglia – Ceuta – ONEFOOTBALL