Genoa-L.R. Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-L.R. Vicenza di Sabato 25 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming l’amichevole

MOENA – Il Genoa torna in campo sabato 25 luglio 2026 alle 17:00, per affrontare il L.R. Vicenza in una delle amichevoli più attese del precampionato rossoblù. La partita si giocherà al Centro Sportivo Carlo Benatti di Moena, il cuore del ritiro in Val di Fassa, dove la squadra di Daniele De Rossi sta completando la preparazione estiva tra entusiasmo dei tifosi, allenamenti ad alta intensità e prime indicazioni tattiche.

L’appuntamento rappresenta l’ultimo test in Trentino prima della fase conclusiva della preparazione, e arriva in un momento in cui il Genoa sta mostrando segnali incoraggianti. Le prime due uscite stagionali hanno infatti evidenziato una squadra già brillante dal punto di vista realizzativo: la vittoria in rimonta contro il Trento e la sgambata interna tra Genoa A e Genoa B, con la tripletta di Vitinha e la doppietta di Colombo, hanno confermato la qualità del reparto offensivo e la crescente assimilazione dei nuovi meccanismi di gioco.

L’amichevole contro il Vicenza sarà anche l’occasione per rivedere da vicino una sfida che, nell’ultimo precedente ufficiale, aveva sorriso ai rossoblù. Il 15 agosto 2025, nei trentaduesimi di Coppa Italia, il Genoa si impose con un netto 3-0 al Ferraris grazie alle reti di Valentín Carboni, Nicolae Stanciu e a un autogol di Benassai. Un ricordo recente che aggiunge un pizzico di curiosità al confronto di Moena.

L’amichevole di Moena anticipa una serie di test internazionali che accompagneranno il Genoa verso l’esordio in Serie A del 22 agosto contro il Napoli. Dopo il Vicenza, i rossoblù affronteranno il Leicester City il 1° agosto, il Bournemouth il 4 agosto e il Deportivo La Coruña l’8 agosto, prima di tornare al Ferraris per la prima giornata di campionato.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-LR, VICENZA]

Convocati Genoa

Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe. Ostigard e Vasquez,

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa si presenta con un 3-5-2 . Tra i pali c’è Bijlow, mentre la difesa a tre formata da Marcandalli, Otoa e Gecaj garantisce fisicità e letture rapide. Sulle fasce Sabelli e Norton‑Cuffy assicurano ampiezza e spinta, con Doumbia, Grossi e Frendrup a comporre una mediana dinamica, pensata per recuperare palla e verticalizzare con continuità. Davanti, Vitinha e Havel.

Probabile formazione Genoa

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Gecaj; Sabelli, Doumbia, Grossi, Frendrup, Norton-Cuffy; Vitinha, Havel. Allenatore: De Rossi

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tin diretta televisiva né in streaming streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.