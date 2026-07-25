Südtirol-Kaiserslautern 0-0: buon ritmo, tante occasioni ma nessun gol

Diretta Südtirol-Kaiserslautern di Sabato 25 luglio 2026: diverse occasioni, un infortunio per Ritter e ultime ore di ritiro per i Diavoli Rossi

VIPITENO – Circa duemila spettatori hanno assistito alla penultima amichevole del precampionato del Kaiserslautern, impegnato a Sterzing contro il Südtirol. Una gara intensa, giocata sotto il sole di mezzogiorno, con buone trame offensive ma senza gol. I Diavoli Rossi hanno mostrato solidità e ritmo, pur non riuscendo a concretizzare le occasioni create. L’incontro ha segnato anche l’ultimo impegno agonistico del ritiro altoatesino, che si chiuderà con una giornata di recupero e il viaggio di ritorno verso Kaiserslautern.

Cronaca della partita

La partita è iniziata lentamente, complice il caldo e il clima da amichevole, ma il Kaiserslautern ha presto preso il controllo del gioco. Davanti a circa 2.000 spettatori, con una folta rappresentanza di tifosi tedeschi, Skyttä e Ritter hanno creato le prime occasioni dalla distanza, mentre una mischia in area ha portato a un tiro alto sopra la traversa. Poco prima dell’intervallo, Marlon Ritter ha lasciato il campo per un infortunio che, a prima vista, non sembra grave.

Nella ripresa, il subentrato Ibrahim Kanaté ha costruito la prima vera chance, ma Mergim Berisha ha calciato alto da posizione promettente. Il Kaiserslautern ha continuato a spingere con dribbling, inserimenti e diversi calci d’angolo, senza però trovare la rete. Il Südtirol ha difeso con ordine, limitando le conclusioni pericolose. Sotto il sole di mezzogiorno, la penultima amichevole del ritiro si è chiusa con un pareggio 0‑0, utile per valutare condizione e automatismi.

Tabellino

SUDTIROL: Plizzari, Molina, Stivanello, Varnier, Stabile, Tronchin, Pyyhtiä, Lopes, Casiraghi, Davi, Merkaj

KAISERSLAUTERN: Krahl (dal 1′ st Onohiol), Asta (dal 1′ st Joly), Gyamfi (dal 1′ st Frees), Kunze (dal 1′ st Schramm), Ritter (dal 1′ st Kanaté), Sahin (dal 1′ st Hofmeister), Rasmussen (dal 33′ st Gibs), Skyttä (dal 1′ st Tazemeta), Yardimci (dal 1′ st Berisha), Haas (dal 1′ st Wekesser), Elvedi (dal 1′ st Robinson)

Reti: –

Le formazioni ufficiali

SUDTIROL: Plizzari, Molina, Stivanello, Varnier, Stabile, Tronchin, Pyyhtiä, Lopes, Casiraghi, Davi, Merkaj

KAISERSLAUTERN: Krahl, Asta, Gyamfi, Kunze, Ritter, Sahin, Rasmussen, Skyttä, Yardimci, Haas, Elvedi

La presentazione del match

Sabato 25 luglio 2026, il Campo sportivo di Vipiteno ospiterà la partita Südtirol-Kaiserslautern, sfida valida per il precampionato. Il fischio di inizio è previsto per le ore 11.00.

Dopo i primi giorni di ritiro, il Südtirol prosegue il proprio percorso di preparazione estiva con un test di buon livello contro il Kaiserslautern, avversario che permetterà alla formazione altoatesina di verificare i progressi compiuti durante il ritiro. L’amichevole rappresenta un’occasione utile per affinare i meccanismi di gioco, consolidare la condizione atletica e consentire allo staff tecnico di valutare le risposte dell’intera rosa, distribuendo il minutaggio in vista dell’inizio della nuova stagione.

Anche il Kaiserslautern utilizzerà la sfida contro il Südtirol come un importante banco di prova nel cammino di avvicinamento ai primi impegni ufficiali. La formazione tedesca avrà l’opportunità di testare le proprie soluzioni tattiche, verificare il livello di preparazione fisica e favorire l’inserimento dei nuovi elementi, traendo indicazioni preziose dal confronto con una squadra competitiva del campionato italiano di Serie B.

La maggior parte dei bookmakers dà la squadra tedesca come favorita. Ciò è dimostrato dalla quota di 3.50 per la vittoria del Sudtirol, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo degli italiani sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.90, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria del Kaiserslautern è di 1.72, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra tedesca abbia buone possibilità di vincere.

COME ARRIVA IL SUDTIROL – Il tecnico Possanzini dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Adamonis tra i pali; Pietrangeli, Kofler e F. Davi a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Zedadka, Frigerio, Martini, Tronchin e S. Davi, chiamati a garantire equilibrio tra fase di interdizione e costruzione del gioco.In attacco Casiraghi e Merkaj saranno chiamati a finalizzare la manovra offensiva. Questo sistema di gioco permetterà di valorizzare il controllo del centrocampo, l’ampiezza sulle fasce e il lavoro della coppia d’attacco.

COME ARRIVA IL KAISERSLAUTERN – Il tecnico Lieberknecht dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Krahl a difesa della porta; Tomiak, Rasmussen e Puchacz a completare il pacchetto difensivo; Redondo, Breithaupt, Niehues e Röser in mediana; imentre sulla trequarti Skyttä e Emreli a supporto dell’unica punta Mause, incaricata di finalizzare la manovra. Tale assetto tattico mira a esaltare le qualità dei due trequartisti tra le linee e a mettere la punta nelle migliori condizioni per concretizzare le occasioni, grazie a una maggiore presenza nella zona centrale del campo.

Le probabili formazioni

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Pietrangeli, Kofler, F. Davi; Zedadka, Frigerio, Martini, Tronchin, S. Davi; Casiraghi, Merkaj. Allenatore: Possanzini.

KAISERSLAUTERN (3-4-2-1): Krahl; Tomiak, Rasmussen, Puchacz; Redondo, Breithaupt, Niehues, Röser; Skyttä, Emreli; Mause. Allenatore: Lieberknecht.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Südtirol e Kaiserslautern in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.