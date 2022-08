Il 27 agosto 2022 gli anticipi di Serie A saranno trasmessi su DAZN; Cremonese – Torino e Milan – Bologna saranno visibili anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 27 agosto ci sono i massimi campionati europei. Per la terza giornata di Bundesliga il Bayern ospita il Monchengladbach; in Premier League impegni casalinghi per Liverpool e Manchester City contro, rispettivamente, Bournemouth e Crystal Palace.

Occhi puntati soprattutto sul campionato di Serie A. Alle 18.30 si giocano due partite. Partiamo da Juventus – Roma, big match della terza giornata. I bianconeri, dopo il 3-0 rifilato al Sassuolo all’esordio in campionato, vengono da un pareggio a reti bianche a Marassi contro la Sampdoria, frutto di una prestazione scialba: a difesa della squadra di Allegri va detto, però, che hanno pesato le numerose assenze, in primis quella di Di Maria. La Roma, dopo i due successi di misura contro la Salernitana e all’Olimpico contro la Cremonese, é in testa alla classifica a punteggio pieno, a pari merito con Napoli e Inter; deve, però già fare i conti con due infortuni occorsi a Wijnaldum e Zaniolo: il primo si é fratturato la tibia, il secondo si é lussato la spalla Contemporaneamente tocca a Cremonese – Torino. Non é partita bene la stagione della squadra Alvini, il cui obiettivo é quello di poter conservare la massima categoria; al debutto non é stata fortunata, essendo stata trafitta da una rete realizzata in pieno recupero da Mandragora, complice una papera di Radu, mentre all’Olimpico contro la Roma ha perso di misura. É andata meglio a quella di Juric, che ha vinto contro il Monza per 1-2 e pareggiato in casa 0-0 contro la Lazio.

In serata Milan Bologna. I Campioni di Italia dopo lo scoppiettante 4-2 casalingo contro l’Udinese, non sono andati oltre l‘1-1 contro l’Atalanta nella prima trasferta stagionale, con rete di Bennacer a pareggio dell’iniziale svantaggio firmato Malinovskyi. Per la squadra di Pioli c’é quindi bisogno di vincere per non aumentare lo svantaggio in classifica dal trio di testa ancora a punteggio pieno, formato da Inter, Napoli e Roma. A San Siro arriv ala squadra di Mihajlovic, che in classifica ha un solo punto, frutto del pari interno per 1-1 con il Verona e della sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio ed é in cerca di rilancio. E per finire Spezia – Sassuolo. Le Aquile di Gotti hanno debuttato battendo, davanti al proprio pubblico, di misura l’Empoli mentre nella seconda giornata sono state sconfitte per 3-0 a San Siro contro l’Inter. Percorso inverso per i neroverdi, che dopo aver perso per 3-0 contro la Juventus, hanno avuto la meglio sul Lecce grazie a un gol da antologia di Berardi.

Big match in Serie B tra SPAL e Cagliari. Da una parte, la squadra di Roberto Venturato reduce dal primo punto della propria stagione in casa dell’Ascoli al Del Duca (1-1) nell’ultimo turno dopo la netta sconfitta interna rimediata contro la Reggina (1-3). Dall’altro lato invece, la formazione di Fabio Liverani che viene dalla prima vittoria interna in rimonta alla Unipol Domus contro il Cittadella di Gorini (2-1) dopo un altro pareggio ottenuto in rimonta e in extremis in casa del Como (1-1).

Calcio in tv oggi 27 agosto 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.08

Austin-Los Angeles FC (MLS) – DAZN

11.00

Inter-Cagliari (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Atalanta-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Jeju-Ulsan (K-League) – ONEFOOTBALL

12.03

C Osaka-Hiroshima, Kawasaki F-Kashima (J-League) – ONEFOOTBALL

13.00

Juventus-Udinese (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Kyzyl Zhar-Turan (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

Valmiera-Super Nova (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

Southampton-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT

Meizhou-Dalian Pro (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

15.00

Daugavpils-Metta (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

Caspiy-Kairat, Taraz-Astana (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

16.00

Manchester City-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT

Liverpool-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT

Teplice-Zlin (Czech Fortuna Liga) – ONEFOOTBALL

Budejovice-Viktoria Plzen, Jablonec-Banik Ostrava, Pardubice-Mlada Boleslav (Czech Fortuna Liga) – ONEFOOTBALL

Dinamo Auto-Balti (Moldovan League) – ONEFOOTBALL

Cliftonville-Dungannon Swift, Newry City-Crusaders (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

16.30

Sassuolo-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

17.00

Austria Lustenau-Salisburgo (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Hartberg-Ried (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Tobol-Ordabasy (Kazakhstan Premer League) – ONEFOOTBALL

17.30

Elche-Real Sociedad (Liga) – DAZN

Olimpija-Radomlje (Slovenian League) – ONEFOOTBALL

18.00

Sandefjord-Stromsgodset, Jerv-Bodo/Glimt (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

DAC-Trencin (Slovak Fortuna Liga) – ONEFOOTBALL

18.30

Juventus-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Cremonese-Torino (Serie A) – DAZN e SKY SPORT CALCIO

Arsenal-Fulham (Premier League) – SKY SPORT

19.00

Sparta Praga-Bohemians Praga (Czech Fortuna Liga) – ONEFOOTBALL

Boavista-Benfica (Primeira Liga) – ONEFOOTBALL

Zimbru-Dacia Buiucani (Moldovan League) – ONEFOOTBALL

19.30

Rayo Vallecano-Maiorca (Liga) – DAZN

LASK-Rheindorf Altach (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

20.15

Domzale-Koper (Slovenian League) – ONEFOOTBALL

20.30

Como-Juventus (Serie A femminile) – TIMVISION

20.45

Milan-Bologna (Serie A) – DAZN e SKY SPORT UNO

Spezia-Sassuolo (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45

SPAL-Cagliari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL e HELBIZ

Palermo-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL e HELBIZ

Modena-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL e HELBIZ

21.00

Lens-Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT

21.30

Sporting-Chaves (Primeira Liga) – ONEFOOTBALL

22.00

Almeria-Siviglia (Liga) – DAZN

