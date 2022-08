Elenco delle partite previste per oggi sabato 27 agosto 2022: il Milan ospita il Bologna, turno casalingo per Bayern e Liverpool

Dopo l’assaggio del venerdì per molti campionati europei si entra nel vivo con le gare di sabato 27 agosto. In Italia due gli anticipi disputati ieri: da una parte l’Udinese passa in rimonta a Monza che resta fermo a 0 punti dopo tre turni mentre dall’altra la Lazio supera 3-1 l’Inter con Sarri che indovina le mosse Luis Alberto e Pedro a 15 minuti dalla fine. Al centro della giornata c’è il big match di Serie A tra Juventus e Roma mentre il Milan ospiterà il Bologna. Dei quattro incontri del massimo campionato italiano, della Serie cadetta e campionato Primavera 1 parleremo di seguito in modo più dettagliato. Adesso focalizziamoci sugli altri eventi calcistici nel resto del mondo. In sud America già in campo Puerto Cabello ed Hermanos Colmenares per la Primera Division venezuelana mentre alle ore 02 si gioca il primo incontro della Liga Profesional argentina ovvero Arsenal Sarandi – Huracan mentre in Brasile si dovranno aspettare le 21:30 per seguire la Serie A con Coritiba – Avai e Goias – Atletico GO. C’è anche la Liga MX con due incontri sempre nella notte in particolare alle 04:05 quando il Club America sfida in trasferta il Mazatlan per cercare di conquistare la vetta della classifica. Passiamo all’Europa dove si apre con la Premier League che alle 13:30 propone Southampton – Manchester United per la 4° giornata. Seguiremo da vicino anche Liverpool – Bournemouth della 16 e Arsenal – Fulham delle 18.30 con i Gunners che sono l’unico club ancora a punteggio pieno. Nella Ligue 1 si gioca alle 17 Auxerre – Strasburgo mentre alle 21 c’è Lens – Rennes. In Bundesliga ben cinque incontri alle ore 15:30 con la trasferta del Dortumund con l’Hertha mentre alle 18:30 il Bayern Monaco ospita il Borussia Monchengladbach. Nella Liga si parte alle 17:30 con Elche – Real Sociedad mentre alle 19:30 il Vallecano ospita il Maiorca e alle 22 il Siviglia in trasferta contro l’Almeria. Nella Liga Portugal impegni per il Benfica in un interessante scontro diretto delle 19 contro il Boavista quindi alle 21:30 lo Sporting ospita il Chaves.

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

JUVENTUS – ROMA IL BIG MATCH DEL GIORNO

Grande attesa per la sfida delle 18:30 tra Juventus e Roma. In casa bianconera l’infermeria sembra già piuttosto piena con Bonucci che va ad aggiungersi alla lista importante partita da Chiesa e Kaio Jorge e proseguita con Pogba e Di Maria mentre in attacco si vede il neo acquisto Milik. Non può certo sorridere dall’altra parte Mourinho che in una giornata ha perso due pezzi da novanta come Zaniolo (per circa un mesetto) e il neo acquisto Wijnaldum (si parla di fine gennaio). Allegri l’ha disegnata come partita molto equilibrata, il primo scontro diretto per i bianconeri. Una formazione “tosta” con la porta ancora inviolata e un ex di grande valore come Dybala. Mentre pregusta un possibile tandem offensivo Vlahovic – Milik ritrova tra i pali Szczesny. L’argentino ha così scritto in un post: “Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni!”. Il tecnico giallorosso ha fatto una precisazione per chi continua a parlare di “bel gioco difensivo” preferendo il termine “bel gioco di squadra” in quanto sostiene che “Le squadre che prendono pochi gol non sono squadre che difendono molto bene, ma sono squadre forti. Le più forti”. Allo stesso orario c’è anche Cremonese – Torino che diventa un bel test per entrambe in una fase anche piuttosto “sperimentale” dove arrivano nuovi innesti e bisogna tenere conto dello stato di forma non sempre uniforme dei giocatori. Alle 20.45 il Milan affronta in casa il Bologna. Pioli ha parlato dell’importanza di sviluppare meglio il fattore della lucidità in campo in particolare nella fase propositiva per rendere più imprevedibile una giocata. Portrebbero esserci delle rotazioni soprattutto sulla trequarti con De Ketelaere che potrebbe trovar spazio dall’inizio e Giroud che potrebbe scavalcare Rebic. Dall’altra parte Mihailovic deve rinunciare a Orsolini per squalifica e sta valutando se affiancare Barrow o Sansone ad Arnautovic. Stesso orario per l’incerta sfida tra Spezia e Sassuolo. I bianconeri dovrebbero recuperare Verde e dovrebbe essere per gran parte confermata la formazione vista nell’ultimo turno mentre i neroverdi potrebbe trovare più spazio Rogerio con Kyriakopoulos spostato nuovamente in una posizione di ala.

Tre gustosi anticipi in Serie B tutti alle 20.45. Protagoniste due neo promosse con il Palermo che ospita un ostico Ascoli mentre il Modena ancora a 0 in classifica se la vedrà in casa con la Termana. Il Cagliari invece a caccia di punti con la SPAL a Ferrara. Si giocano anche 4 incontri del Campionato Primavera 1 dove troviamo l’Inter affrontare in casa il Cagliari alle ore 11 e la Juventus l’Udinese alle 13. Ritroviamo anche il calcio femminile con la gara inaugurale in programma alle ore 20:30 tra Como e Juventus.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 27 AGOSTO

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE

Botswana – Madagascar 15:00

Malawi – Mozambico 15:00

Costa d’Avorio – Burkina Faso 18:00

Guinea-Bissau – Mauritania 18:00

Senegal – Guinea 18:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti – Erzeni 17:00

Teuta – Bylis 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Magra – Paradou 17:45

USM Alger – El Bayadh 18:00

Biskra – Setif 21:00

Saoura – MC Alger 21:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Fateh – Al-Taawon 17:45

Abha – Al-Raed 20:00

Al Nasr Riyadh – Al Wehda 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Arsenal Sarandi – Huracan 02:00

San Lorenzo – Rosario 18:00

Banfield – Defensa y Justicia 20:30

Newells Old Boys – Godoy Cruz 20:30

Argentinos Jrs – Platense 23:00

Talleres Cordoba – Racing Club 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat – Van 17:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau – Salzburg 17:00

Hartberg – Ried 17:00

LASK – Altach 19:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Seraing – Genk 16:00

Cercle Brugge – Waregem 18:15

Leuven – Oostende 18:15

St. Truiden – KV Mechelen 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

FC Minsk – Slutsk 12:45

Energetik-BGU – Dynamo Brest 14:45

Belshina – Din. Minsk 16:45

Neman – Isloch 18:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Bolivar – Royal Pari 01:30

Palmaflor – Guabira 21:00

Tomayapo – The Strongest 23:15

BRASILE SERIE A

Coritiba – Avai 21:30

Goias – Atletico GO 21:30

BULGARIA PARVA LIGA

Arda – Slavia Sofia 17:30

Lok. Sofia – Spartak Varna 19:45

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Cavalry – York Utd 21:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – La Serena 02:00

Palestino – Curico Unido 18:00

U. De Chile – U. Catolica 21:00

CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Port – Tianjin Jinmen Tiger 11:30

Guangzhou City – Chengdu Rongcheng 13:30

Wuhan FC – Shandong Taishan 13:30

CIPRO FIRST DIVISION

Ol. Nicosia – Anorthosis 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Once Caldas – America De Cali 02:30

Santa Fe – Patriotas 22:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Grecia – Puntarenas FC 19:00

CROAZIA HNL

Lok. Zagreb – Slaven Belupo 18:55

Rijeka – Varazdin 21:05

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Dep. Cuenca – Macara 02:00

Cumbaya – Delfin 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Enppi – Ismaily 16:00

Pharco – Ghazl El Mahallah 17:30

Eastern Company – National Bank Egypt 20:00

El Gaish – Al Ahly 20:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Narva 16:00

Tammeka – Legion 18:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Honka – Oulu 14:00

Ilves – Haka 14:00

Inter Turku – KuPS 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Auxerre – Strasburgo 17:00

Lens – Rennes 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Bordeaux – Guingamp 15:00

Metz – Dijon 15:00

Annecy – Grenoble 19:00

Bastia – Rodez 19:00

Le Havre – Amiens 19:00

Nimes – Laval 19:00

Paris FC – Caen 19:00

Quevilly Rouen – Pau FC 19:00

Sochaux – Niort 19:00

Valenciennes – St. Etienne 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Darmstadt – Heidenheim 13:00

Karlsruher – Rostock 13:00

St. Pauli – Paderborn 13:00

Norimberga – Amburgo 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Hertha – Dortmund 15:30

Hoffenheim – Augusta 15:30

Magonza – Leverkusen 15:30

RB Lipsia – Wolfsburg 15:30

Schalke – Union Berlino 15:30

Bayern – Monchengladbach 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Nagoya – G-Osaka 11:00

Shimizu – Kyoto 11:00

C-Osaka – Hiroshima 12:00

Kashiwa – Tokyo 12:00

Kawasaki – Kashima 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Giannina – Lamia 19:00

AEK – Volos 20:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sunderland – Norwich 13:30

Blackburn – Stoke 16:00

Blackpool – Bristol City 16:00

Cardiff – Preston 16:00

Huddersfield – West Brom 16:00

Hull – Coventry 16:00

Middlesbrough – Swansea 16:00

Millwall – Reading 16:00

Rotherham – Birmingham 16:00

Watford – QPR 16:00

Wigan – Burnley 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Southampton – Manchester Utd 13:30

Brentford – Everton 16:00

Brighton – Leeds 16:00

Chelsea – Leicester 16:00

Liverpool – Bournemouth 16:00

Manchester City – Crystal Palace 16:00

Arsenal – Fulham 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville – Dungannon 16:00

Newry City – Crusaders 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Kiryat Shmona – Hapoel Jerusalem 17:00

H. Tel Aviv – Sakhnin 18:15

M. Haifa – Netanya 19:00

Ashdod – Nes Tziona 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U19 – Torino U19 11:00

Inter U19 – Cagliari U19 11:00

Juventus U19 – Udinese U19 13:00

Sassuolo U19 – Verona U19 16:30

ITALIA SERIE A

Cremonese – Torino 18:30

Juventus – Roma 18:30

Milan – Bologna 20:45

Spezia – Sassuolo 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Como D – Juventus D 20:30

ITALIA SERIE B

Modena – Ternana 20:45

Palermo – Ascoli 20:45

Spal – Cagliari 20:45

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Valmiera – Super Nova 13:00

BFC Daugavpils – Metta/LU 15:00

LITUANIA A LYGA

Jonava – Suduva 16:00

FK Panevezys – Dziugas Telsiai 18:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Sileks – Akademija Pandev 16:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Alebrijes Oaxaca – Atl. Morelia 00:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Puebla – Juarez 02:00

Mazatlan FC – Club America 04:05

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Sutjeska – Decic 18:00

Jezero – Mornar 19:00

OFK Petrovac – Rudar 20:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Jerv – Bodo/Glimt 18:00

Sandefjord – Strömsgodset 18:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Sparta Rotterdam 16:30

Vitesse – Waalwijk 18:45

Feyenoord – FC Emmen 20:00

Heerenveen – Sittard 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

General Caballero JLM – Cerro Porteno 01:15

Libertad – Guarani 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Melgar – U. San Martin 02:00

Carlos Mannucci – Dep. Municipal 20:15

Huancayo – AD Cantolao 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Radomiak Radom – Korona 12:30

Legnica – Lechia 15:00

Pogon Szczecin – Zaglebie 17:30

Widzew Lodz – Plock 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Maritimo – Portimonense 16:30

Boavista – Benfica 19:00

Sporting – Chaves 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Plzen 16:00

Jablonec – Ostrava 16:00

Pardubice – Mlada Boleslav 16:00

Teplice – Zlin 16:00

Sparta Praga – Bohemians 19:00

ROMANIA LIGA 1

Petrolul – Mioveni 18:00

Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid Bucarest 20:45

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Nizhny Novgorod – Din. Mosca 14:00

F. Voronezh – Sp. Mosca 16:30

Akhmat Grozny – Samara 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Livingston 16:00

Kilmarnock – Motherwell 16:00

Rangers – Ross County 16:00

St. Mirren – Hibernian 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Mladost – FK Vozdovac 18:00

Kolubara – Cukaricki 20:00

Stella Rossa – Javor 20:30

SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana – Radomlje 17:30

Domzale – Koper 20:15

SPAGNA LALIGA

Elche – Real Sociedad 17:30

Vallecano – Maiorca 19:30

Almeria – Siviglia 22:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – Burgos CF 17:30

Lugo – Leganes 19:30

Mirandes – Malaga 19:30

Levante – Tenerife 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Suwon – Gangwon 11:00

Jeju – Ulsan Hyundai 12:00

Incheon – Seoul 13:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Hacken – Värnamo 15:00

Degerfors – Sundsvall 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern – Sion 18:00

Servette – Grasshoppers 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Ankaragucu 18:15

Adana Demirspor – Umraniyespor 20:45

Alanyaspor – Istanbulspor 20:45

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Lviv – Zorya 12:00

Vorskla – Veres-Rivne 12:00

Metalist 1925 – Ch. Odessa 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Boston River – Fenix 00:00

Wanderers – Albion 15:00

Rentistas – Cerrito 20:00

Montevideo City – Nacional 23:30

USA MLS

Austin FC – Los Angeles FC 02:00

Portland Timbers – Seattle Sounders 04:00

Minnesota – Houston Dynamo 21:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello – Hermanos Colmenares 01:15

Metropolitanos – Monagas 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Nam Dinh – Da Nang 13:00

Sai Gon FC – Hong Linh Ha Tinh 14:15