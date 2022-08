Juventus – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Roma di Sabato 27 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata della Serie A 2022-23

TORINO – Sabato 27 agosto, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Roma, big match della terza giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30. I bianconeri, dopo il 3-0 rifilato al Sassuolo all’esordio in campionato, vengono da un pareggio a reti bianche a Marassi contro la Sampdoria, frutto di una prestazione scialba: a difesa della squadra di Allegri va detto, però, che hanno pesato le numerose assenze, in primis quella di Di Maria. La Roma, dopo i due successi di misura contro la Salernitana e all’Olimpico contro la Cremonese, é in testa alla classifica a punteggio pieno, a pari merito con Napoli e Inter; deve, però già fare i conti con due infortuni occorsi a Wijnaldum e Zaniolo: il primo si é fratturato la tibia, il secondo si é lussato la spalla. Sarà il primo incrocio da ex per Paulo Dybala. Finora il numero 21 giallorosso non ha ancora segnato e ha già dichiarato che, per rispetto, qualora dovesse succedere a Torino non esulterebbe; ma per i suoi assist é già diventato fondamentale per la squadra di Mourinho oltre a essere un vero idolo dei tifosi. Sono ben centosettantacinque i precedenti tra le due compagini con il bilancio che vede la Juventus nettamente in vantaggio con ottantaquattro successi contro le quarantuno vittorie della Roma; cinquanta sono i pareggi. Nelle sfide giocate in Piemonte il bilancio vede nuovamente la Juventus avanti con cinquantotto affermazioni cono i soli nove successi della Roma mentre i pareggi sono ventuno. Nella passata stagione , a Torino, a spuntarla furono i bianconeri grazie al gol di Kean.

Cronaca con il commento della partita

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS - ROMA

L’arbitro

Sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia l’arbitro del match, coadiuvato dagli assistenti Preti e Berti; quarto uomo sarà Abisso. Al Var ci sarà Di Paolo, assistito da Paganessi.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà ancora fare i conti con una lunga lista di infortunati: Kaio Jorge, Chiesa, Pogba, e Di Maria . Il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 schierando in porta Szczesny, guarito dal la lesione di basso grado al flessore che lo aveva costretto a saltare due partite, e una difesa a quattro composta dalla coppia centrale Bonuccii-Bremer e sulle fasce da Danilo e Alex Sandro. A centrocampo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot; tridente offensivo formato da Cuadrado, Vlahovic, e Kostic.

QUI ROMA – Out Darboe, Wijnaldum e Zaniolo. Mourinho dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo ci saranno Matic, in vantaggio su El Sharaawy, e Cristante mentre sulle corsie esterne si muoveranno Karsdorp e Spinazzola. Sulla trequarti Pellegrini e Dybala, a supporto all’unica punta Abraham.

Le probabili formazioni di Juventus – Roma

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, ; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho,

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.