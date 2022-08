Juventus – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Sassuolo di Lunedì 15 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023

TORINO – Lunedì 15 agosto, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus affronterà il Sassuolo nel posticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Allegri parte più motivata che mai; forte degli arrivi di Di Maria, Pogba, Bremer e Kostic, vuole archiviare la passata stagione che per la prima volta dopo dieci anni l’ha vista a secco di trofei. Nelle amichevoli precampionato, però, l’andamento é stato altalenante: i bianconeri hanno vinto contro il Chivas Guadalayara, pareggiato contro il Barcellona e perso contro Real Madrid e Atletico Madrid. Non é partita bene la stagione dei neroverdi, eliminati ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dal Modena dopo che nel primo turno avevano avuto la meglio sul Sudtirol. Nonostante questo inciampo, però, gli uomini di Dionisi ripartono dai 50 punti conquistati lo scorso campionato, con l’obiettivo di migliorarsi. Sono diciotto i precedenti tra le due compagini con il bilancio di tredici successi per la Juventus, tre pareggi e due affermazioni del Sassuolo. L’ultimo incrocio risale allo scorso 25 aprile quando al Mapei Stadium i bianconeri si imposero per 1-2; a Torino, all’andata era finita con lo stesso risultato.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

Lunedì 15 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Antonio Rapuano della Sezione di Rimini a dirigere la partita. Assistenti sono stati designati Di Vuolo di Castellamare di Stabia e Di Gioia di Nola. Quarto Ufficiale Giua di Olbia. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Guida di Torre Annunziata e il Sig. Muto di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà rinunciare agli squalificati Kean e Rabiot e a una lunga lista di infortunati: dal lungodegente Chiesa a Szczesny passando per Kaio Jorge, McKennie e Pogba. Il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 3-5-1-1 schierando Perin in porta e una difesa a tre composta da Danilo, Bonucci e Bremer. In cabina di regia Locatelli, affiancato da Zakaria e Fagioli mentre sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Kostic. Unica punta Vlahovic, supportato da Di Maria.

QUI SASSUOLO – Assenti lo squalificato Maxime Lopez e l’ infortunato Traoré, da valutare le condizioni di Muldur, Frattesi e Berardi. Dionisi dovrebbe insistere col modulo 4-3-3 e schierare Consigli tra i pali e in difesa, al centro Erlic e Ferrari, e sulle fasce Muldur e Kyriakopoulos. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt; tridente offensivo formato da Berardi, Alvarez e Ceide.

Le probabili formazioni di Juventus – Sassuolo

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Alvarez, Ceide. Allenatore: Dionisi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale