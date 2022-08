Milan – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Bologna di Sabato 27 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata della Serie A 2022-23

MILANO – Sabato 27 agosto, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, il Milan affronterà il Bologna nella gara valida per la terza giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. I Campioni di Italia dopo lo scoppiettante 4-2 casalingo contro l’Udinese, non sono andati oltre l‘1-1 contro l’Atalanta nella prima trasferta stagionale, con rete di Bennacer a pareggio dell’iniziale svantaggio firmato Malinovskyi. Per la squadra di Pioli c’é quindi bisogno di vincere per non aumentare lo svantaggio in classifica dal trio di testa ancora a punteggio pieno, formato da Inter, Napoli e Roma. A San Siro arriva la squadra di Mihajlovic, che in classifica ha un solo punto, frutto del pari interno per 1-1 con il Verona e della sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio ed é in cerca di rilancio. Sono complessivamente centoquarantotto i precedenti in Serie Atra le due compagini con il bilancio di settantuno successi del Milan, trentanove pareggi e trentotto affermazioni del Bologna. L’ultimo incrocio risale allo scorso 4 aprile quando al Meazza finì 0-0; all’andata, al “Dall’Ara”, invece, i rossoneri si erano imposti per 2-4.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - BOLOGNA Sabato 27 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Giudici e Margani; quarto uomo Meraviglia. Al Var Nasca, assistito da Imperiale.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare a Ibrahimovic, il cui rientro in campo, dopo l’operazione al legamento crociato,é previsto dopo la sosta per i Mondiali, e a Krunic, che la un problema muscolare. Probabile modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kalulu e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Davanti ai trequartisti De Ketelaere, che potrebbe partire per la prima volta titolare, Brahim Diaz e Leao dovrebbe rientrare Giroud.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dovrà fare a meno di Orsolini, dopo il rosso diretto comminatogli a Verona, ma ritrova Soumaoro che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico serbo dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Skorupski tra i pali e difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Lucumì. In cabina di regia Schouten affiancato da Dominguez e Soriano mentre sulle corsie esterne agiranno De Silvestri e Cambiaso. Davanti Sansone e Arnautovic.

Le probabili formazioni di Milan – Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; De Ketelaere, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Sansone, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport e, per i soli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.