Calcio in tv oggi, 27 aprile 2026: Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese in primo piano

Nella guida TV di Lunedì 27 aprile 2026 le gare di Serie A e B saranno trasmesse su DAZN, Lazio-Udinese anche su Sky
La programmazione calcistica di lunedì 27 aprile si apre a Los Angeles, quando in Italia è ancora notte fonda, la MLS mette subito ritmo conLA Galaxy–Real Salt Lake (ore 01.00, Apple TV)
Alle 18.30 tocca alla Serie A con Cagliari–Atalanta (DAZN e DAZN 1). Il Cagliari ha bisogno di punti per respirare, l’Atalanta deve tenere il passo europeo.
In serata, l’Olimpico diventa il centro della giornata: Lazio–Udinese (20.45, DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW). La Lazio deve dare continuità ai risultati, l’Udinese non ha più nulla da chiedere al campionato.
Alla stessa ora, in Premier League, lo United prova a rimettere ordine nella sua stagione contro il Brentford (21.00, Sky Sport Arena e NOW). che però é una squadra che non regala nulla.
Chiude il quadro la Liga, con Espanyol–Levante (21.00, DAZN).
Calcio in tv oggi 27 aprile 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
01.00
LA Galaxy-Real Salt Lake (MLS) – APPLE TV
18.30
Cagliari-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45
Lazio-Udinese (Serie A) – DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW
21.00
Manchester United-Brentford (Premier League) – SKY SPORT ARENA e NOW
Espanyol-Levante (Liga) – DAZN