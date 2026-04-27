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Si chiude la 34esima giornata con Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese, turno casalingo per lo United. Successo per Flamango e Fluminense in Brasile

Il programma di questo lunedì 27 aprile si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. Nella Liga Profesional argentina pareggio per 1-1 tra Atletico Tucuman e Banfield: vantaggio dei locali al 10′ della ripresa con Franco e pareggio di Moreno al 44′. Nella Serie A Betano poker esterno del Flamengo sull’Atletico-MG: nel primo tempo le reti di Pedro all’ottavo, Plata al 31′ e de Arrascaeta nel recupero, nella ripresa a segno ancora Pedro al 39′. Vittoria casalinga per 2-1 del Fluminense sulla Chapechoense-SC: succede tutto nel secondo tempo con il vantaggio di Savarino su rigore, pareggio temporaneo di Enio al 33′ e gol definitivo di John Kennedy al 39′.

In Bolivia 2-0 dell’Oriente Petrolero sul Real Potosi e in Colombia poker dell’Inter Bogotá sul Chico, senza reti tra Llaneros e Alianza. In Costa Rica 5-0 del Cartagines sul Guadalupo, 2-1 del Liberia sull’Alajuelense e 3-1 del Saprissa in casa del Puntaneras. In Ecuador pareggio per 1-1 tra Orense e Barcellona SC e in Paraguay 1-0 del Rubio Nu sul San Lorenzo e in Perù 2-1 dell’Alianza Atl. sull’U. de Deportes. In Uruguay 1-0 del Wanderers sul Penarol e in Venezuela 2-0 del Metropolitanos sull’Estudiantes. Nella MLS in USA il Los Angeles Galaxy piega 2-1 il Real Salt Lake e nella Liga MX 3-0 del Santos Laguna sul Monterrey e 4-1 del Cruz Azul sul Necaxa. Nella Liga de Expansion MX 2-0 del Tepatitlan de Morelos sull’Atlante e 1-0 del Cancun sul Tapatio e nella Canadian Premier League 1-0 del Forge in casa del Pacific.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A due posticipi con Cagliari-Atalanta alle 18:30 e Lazio-Udinese alle 20:45. In Europa troviamo Manchester United-Brentford alle ore 21 e nella Liga stesso orario per Espanyol-Levante. In Italia c’è anche il Campionato Primavera 1 con Bologna-Genoa delle ore 15 e Fiorentina-Monza delle ore 17.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 APRILE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

AF Elbasani - Vllaznia 19:00

Flamurtari - Din. Tirana 19:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Atl. Tucuman - Banfield 1-1 (Finale)

Velez Sarsfield - Union Santa Fe 23:45



BELGIO: JUPILER LEAGUE - SPAREGGIO

Beerschot VA - Patro Eisden 20:30

RFC Liege - Lommel SK 20:30



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero - Real Potosi 2-0 (Finale)



BRASILE: SERIE A BETANO

Atletico-MG - Flamengo 0-4 (Finale)

Fluminense - Chapecoense-SC 2-1 (Finale)



CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:

Pacific FC - Forge 0-1 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Llaneros - Alianza 0-0 (Finale)

Inter Bogotá - Chico 4-0 (Finale)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Puntarenas FC - Saprissa 1-3 (Finale)



CROAZIA: HNL

Gorica - Istra 1961 18:00



DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

FC Copenhagen - Vejle 19:00



ECUADOR: LIGA PRO

Orense - Barcellona SC 1-1 (Finale)

Manta - U. Catolica 23:30



EGITTO: PREMIER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Smouha - Al Masry 16:00

Zamalek - Enppi 16:00

Pyramids - Al Ahly 19:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Manchester Utd - Brentford 21:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Bologna U20 - Genoa U20 15:00

Fiorentina U20 - Monza U20 17:00



ITALIA: SERIE A

Cagliari - Atalanta 18:30

Lazio - Udinese 20:45



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Tepatitlan de Morelos [Qualificato]: Tepatitlan de Morelos - Atlante 2-0 (Finale)

Cancun [Qualificato]: Cancun - Tapatio 1-0 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Santos Laguna - Monterrey 3-0 (Finale)

Cruz Azul - Necaxa 4-1 (Finale)



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

San Lorenzo - Rubio Nu 0-1 (Finale)



PERU: LIGA 1 - APERTURA

U. de Deportes - Alianza Atl. 1-2 (Finale)

AD Tarma - Los Chankas 22:00



POLONIA: EKSTRAKLASA

Piast - Arka 19:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Gil Vicente - Casa Pia 21:15



ROMANIA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Metaloglobus Bucharest - Unirea Slobozia 16:30



ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Arges - Univ. Craiova 19:30



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Baltika - Akron Togliatti 19:00



SERBIA: SUPER LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

IMT Novi Beograd - Radnicki Nis 17:00

Javor - Napredak 18:00

Radnicki 1923 - Sp. Subotica 18:00

TSC - Mladost 19:00



SPAGNA: LALIGA

Espanyol - Levante 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Cadice - Las Palmas 20:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Malmo FF 19:00

Hacken - Sirius 19:00

Kalmar - Elfsborg 19:00

Mjallby - Halmstad 19:00

Orgryte - Degerfors 19:00



TURCHIA: SUPER LIG

Alanyaspor - Samsunspor 16:00

Besiktas - Karagumruk 19:00

Konyaspor - Trabzonspor 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Epitsentr - Oleksandriya 1-1 (Finale)

Zorya - Veres-Rivne 1-0 (*)



UNGHERIA: NB II.

Honved - Soroksar 20:00



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Wanderers - Penarol 1-0 (Finale)



USA: MLS

Los Angeles Galaxy - Real Salt Lake 2-1 (Finale)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Metropolitanos - Estudiantes M. 2-0 (Finale)

