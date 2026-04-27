Si chiude la 34esima giornata con Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese, turno casalingo per lo United. Successo per Flamango e Fluminense in Brasile
Il programma di questo lunedì 27 aprile si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. Nella Liga Profesional argentina pareggio per 1-1 tra Atletico Tucuman e Banfield: vantaggio dei locali al 10′ della ripresa con Franco e pareggio di Moreno al 44′. Nella Serie A Betano poker esterno del Flamengo sull’Atletico-MG: nel primo tempo le reti di Pedro all’ottavo, Plata al 31′ e de Arrascaeta nel recupero, nella ripresa a segno ancora Pedro al 39′. Vittoria casalinga per 2-1 del Fluminense sulla Chapechoense-SC: succede tutto nel secondo tempo con il vantaggio di Savarino su rigore, pareggio temporaneo di Enio al 33′ e gol definitivo di John Kennedy al 39′.
In Bolivia 2-0 dell’Oriente Petrolero sul Real Potosi e in Colombia poker dell’Inter Bogotá sul Chico, senza reti tra Llaneros e Alianza. In Costa Rica 5-0 del Cartagines sul Guadalupo, 2-1 del Liberia sull’Alajuelense e 3-1 del Saprissa in casa del Puntaneras. In Ecuador pareggio per 1-1 tra Orense e Barcellona SC e in Paraguay 1-0 del Rubio Nu sul San Lorenzo e in Perù 2-1 dell’Alianza Atl. sull’U. de Deportes. In Uruguay 1-0 del Wanderers sul Penarol e in Venezuela 2-0 del Metropolitanos sull’Estudiantes. Nella MLS in USA il Los Angeles Galaxy piega 2-1 il Real Salt Lake e nella Liga MX 3-0 del Santos Laguna sul Monterrey e 4-1 del Cruz Azul sul Necaxa. Nella Liga de Expansion MX 2-0 del Tepatitlan de Morelos sull’Atlante e 1-0 del Cancun sul Tapatio e nella Canadian Premier League 1-0 del Forge in casa del Pacific.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A due posticipi con Cagliari-Atalanta alle 18:30 e Lazio-Udinese alle 20:45. In Europa troviamo Manchester United-Brentford alle ore 21 e nella Liga stesso orario per Espanyol-Levante. In Italia c’è anche il Campionato Primavera 1 con Bologna-Genoa delle ore 15 e Fiorentina-Monza delle ore 17.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 APRILE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
AF Elbasani - Vllaznia 19:00
Flamurtari - Din. Tirana 19:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Atl. Tucuman - Banfield 1-1 (Finale)
Velez Sarsfield - Union Santa Fe 23:45
BELGIO: JUPILER LEAGUE - SPAREGGIO
Beerschot VA - Patro Eisden 20:30
RFC Liege - Lommel SK 20:30
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Oriente Petrolero - Real Potosi 2-0 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Atletico-MG - Flamengo 0-4 (Finale)
Fluminense - Chapecoense-SC 2-1 (Finale)
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
Pacific FC - Forge 0-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Llaneros - Alianza 0-0 (Finale)
Inter Bogotá - Chico 4-0 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Puntarenas FC - Saprissa 1-3 (Finale)
CROAZIA: HNL
Gorica - Istra 1961 18:00
DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
FC Copenhagen - Vejle 19:00
ECUADOR: LIGA PRO
Orense - Barcellona SC 1-1 (Finale)
Manta - U. Catolica 23:30
EGITTO: PREMIER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Smouha - Al Masry 16:00
Zamalek - Enppi 16:00
Pyramids - Al Ahly 19:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Manchester Utd - Brentford 21:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Bologna U20 - Genoa U20 15:00
Fiorentina U20 - Monza U20 17:00
ITALIA: SERIE A
Cagliari - Atalanta 18:30
Lazio - Udinese 20:45
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS
Tepatitlan de Morelos [Qualificato]: Tepatitlan de Morelos - Atlante 2-0 (Finale)
Cancun [Qualificato]: Cancun - Tapatio 1-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Santos Laguna - Monterrey 3-0 (Finale)
Cruz Azul - Necaxa 4-1 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
San Lorenzo - Rubio Nu 0-1 (Finale)
PERU: LIGA 1 - APERTURA
U. de Deportes - Alianza Atl. 1-2 (Finale)
AD Tarma - Los Chankas 22:00
POLONIA: EKSTRAKLASA
Piast - Arka 19:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Gil Vicente - Casa Pia 21:15
ROMANIA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Metaloglobus Bucharest - Unirea Slobozia 16:30
ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
FC Arges - Univ. Craiova 19:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Baltika - Akron Togliatti 19:00
SERBIA: SUPER LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
IMT Novi Beograd - Radnicki Nis 17:00
Javor - Napredak 18:00
Radnicki 1923 - Sp. Subotica 18:00
TSC - Mladost 19:00
SPAGNA: LALIGA
Espanyol - Levante 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Cadice - Las Palmas 20:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
AIK Stockholm - Malmo FF 19:00
Hacken - Sirius 19:00
Kalmar - Elfsborg 19:00
Mjallby - Halmstad 19:00
Orgryte - Degerfors 19:00
TURCHIA: SUPER LIG
Alanyaspor - Samsunspor 16:00
Besiktas - Karagumruk 19:00
Konyaspor - Trabzonspor 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Epitsentr - Oleksandriya 1-1 (Finale)
Zorya - Veres-Rivne 1-0 (*)
UNGHERIA: NB II.
Honved - Soroksar 20:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Wanderers - Penarol 1-0 (Finale)
USA: MLS
Los Angeles Galaxy - Real Salt Lake 2-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA
Metropolitanos - Estudiantes M. 2-0 (Finale)