Calendario Cagliari Serie A 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei rossoblù nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

CAGLIARI – Il Cagliari si prepara a una stagione di Serie A 2026/2027 intensa. L’esordio è fissato per il 23 agosto 2026 sul campo del Parma, mentre la chiusura del campionato avverrà il 30 maggio 2027 alla Unipol Domus contro la Roma.

Dopo il debutto a Parma, i rossoblù ospitano l’Inter alla seconda giornata e il Lecce alla terza. Settembre e ottobre propongono sfide di grande livello: il 13 settembre trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, seguita dal match del 20 settembre a Frosinone. Il mese di ottobre è uno dei più impegnativi: l’11 ottobre arriva la Juventus alla Domus, il 25 ottobre sfida interna con il Bologna e il 28 ottobre trasferta infrasettimanale a Torino contro i granata. Il finale d’anno è altrettanto denso: il 1° novembre arriva il Milan, mentre il 6 dicembre trasferta al Maradona contro il Napoli. L’andata si chiude il 10 gennaio con Cagliari–Udinese.

Il girone di ritorno si apre il 17 gennaio con la trasferta sul campo della Juventus. A seguire, il 31 gennaio il Cagliari farà visita al Milan, mentre il 14 febbraio ospiterà l’Inter. Marzo e aprile rappresentano il cuore della stagione: il 7 marzo trasferta a Torino, il 14 marzo sfida interna con il Parma, il 21 marzo match contro l’Atalanta, l’11 aprile gara casalinga con il Venezia. l rush finale è particolarmente delicato: 2 maggio trasferta a Udine, 9 maggio match interno con il Genoa, 23 maggio trasferta a Frosinone, 30 maggio chiusura contro la Roma.

Calendario Cagliari Serie A Enilive 2026/2027

Girone di Andata

1ª Giornata — 23 agosto 2026: Bologna – Lazio

2ª Giornata — 30 agosto 2026: Atalanta – Bologna

3ª Giornata — 6 settembre 2026: Bologna – Sassuolo

4ª Giornata — 13 settembre 2026: Napoli – Bologna

5ª Giornata — 20 settembre 2026: Bologna – Torino

6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Lecce – Bologna

7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Bologna – Inter

8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Cagliari – Bologna

9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Milan – Bologna

10ª Giornata — 1 novembre 2026: Bologna – Monza

11ª Giornata — 8 novembre 2026: Parma – Bologna

12ª Giornata — 22 novembre 2026: Bologna – Udinese

13ª Giornata — 29 novembre 2026: Venezia – Bologna

14ª Giornata — 6 dicembre 2026: Bologna – Roma

15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Como – Bologna

16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Fiorentina – Bologna

17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Bologna – Juventus

18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Frosinone – Bologna

19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Bologna – Genoa

Girone di Ritorno

20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Lazio – Bologna

21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Bologna – Atalanta

22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Udinese – Bologna

23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Bologna – Milan

24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Bologna – Como

25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Juventus – Bologna

26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Bologna – Lecce

27ª Giornata — 7 marzo 2027: Sassuolo – Bologna

28ª Giornata — 14 marzo 2027: Bologna – Napoli

29ª Giornata — 21 marzo 2027: Monza – Bologna

30ª Giornata — 4 aprile 2027: Roma – Bologna

31ª Giornata — 11 aprile 2027: Bologna – Venezia

32ª Giornata — 18 aprile 2027: Bologna – Cagliari

33ª Giornata — 25 aprile 2027: Inter – Bologna

34ª Giornata — 2 maggio 2027: Bologna – Fiorentina

35ª Giornata — 9 maggio 2027: Torino – Bologna

36ª Giornata — 16 maggio 2027: Bologna – Frosinone

37ª Giornata — 23 maggio 2027: Genoa – Bologna

38ª Giornata — 30 maggio 2027: Bologna – Parma