Calendario Cagliari Serie A 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei rossoblù nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
CAGLIARI – Il Cagliari si prepara a una stagione di Serie A 2026/2027 intensa. L’esordio è fissato per il 23 agosto 2026 sul campo del Parma, mentre la chiusura del campionato avverrà il 30 maggio 2027 alla Unipol Domus contro la Roma.
Dopo il debutto a Parma, i rossoblù ospitano l’Inter alla seconda giornata e il Lecce alla terza. Settembre e ottobre propongono sfide di grande livello: il 13 settembre trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, seguita dal match del 20 settembre a Frosinone. Il mese di ottobre è uno dei più impegnativi: l’11 ottobre arriva la Juventus alla Domus, il 25 ottobre sfida interna con il Bologna e il 28 ottobre trasferta infrasettimanale a Torino contro i granata. Il finale d’anno è altrettanto denso: il 1° novembre arriva il Milan, mentre il 6 dicembre trasferta al Maradona contro il Napoli. L’andata si chiude il 10 gennaio con Cagliari–Udinese.
Il girone di ritorno si apre il 17 gennaio con la trasferta sul campo della Juventus. A seguire, il 31 gennaio il Cagliari farà visita al Milan, mentre il 14 febbraio ospiterà l’Inter. Marzo e aprile rappresentano il cuore della stagione: il 7 marzo trasferta a Torino, il 14 marzo sfida interna con il Parma, il 21 marzo match contro l’Atalanta, l’11 aprile gara casalinga con il Venezia. l rush finale è particolarmente delicato: 2 maggio trasferta a Udine, 9 maggio match interno con il Genoa, 23 maggio trasferta a Frosinone, 30 maggio chiusura contro la Roma.
Calendario Cagliari Serie A Enilive 2026/2027
Girone di Andata
1ª Giornata — 23 agosto 2026: Bologna – Lazio
2ª Giornata — 30 agosto 2026: Atalanta – Bologna
3ª Giornata — 6 settembre 2026: Bologna – Sassuolo
4ª Giornata — 13 settembre 2026: Napoli – Bologna
5ª Giornata — 20 settembre 2026: Bologna – Torino
6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Lecce – Bologna
7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Bologna – Inter
8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Cagliari – Bologna
9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Milan – Bologna
10ª Giornata — 1 novembre 2026: Bologna – Monza
11ª Giornata — 8 novembre 2026: Parma – Bologna
12ª Giornata — 22 novembre 2026: Bologna – Udinese
13ª Giornata — 29 novembre 2026: Venezia – Bologna
14ª Giornata — 6 dicembre 2026: Bologna – Roma
15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Como – Bologna
16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Fiorentina – Bologna
17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Bologna – Juventus
18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Frosinone – Bologna
19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Bologna – Genoa
Girone di Ritorno
20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Lazio – Bologna
21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Bologna – Atalanta
22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Udinese – Bologna
23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Bologna – Milan
24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Bologna – Como
25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Juventus – Bologna
26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Bologna – Lecce
27ª Giornata — 7 marzo 2027: Sassuolo – Bologna
28ª Giornata — 14 marzo 2027: Bologna – Napoli
29ª Giornata — 21 marzo 2027: Monza – Bologna
30ª Giornata — 4 aprile 2027: Roma – Bologna
31ª Giornata — 11 aprile 2027: Bologna – Venezia
32ª Giornata — 18 aprile 2027: Bologna – Cagliari
33ª Giornata — 25 aprile 2027: Inter – Bologna
34ª Giornata — 2 maggio 2027: Bologna – Fiorentina
35ª Giornata — 9 maggio 2027: Torino – Bologna
36ª Giornata — 16 maggio 2027: Bologna – Frosinone
37ª Giornata — 23 maggio 2027: Genoa – Bologna
38ª Giornata — 30 maggio 2027: Bologna – Parma