Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 27 novembre ci sono i Mondiali del Qatar 2022. La fase a gironi entra nel vivo. Si comincia alle 11 con Giappone – Costa Rica. Il Gruppo B sembrava un raggruppamento dall’esito scontato, con Germania e Spagna nettamente favorite per il passaggio del turno. Invece, la vittoria per 1-2 del Giappone sui tedeschi nella prima giornata ha messo in discussione le previsioni della vigilia. La formazione nipponica di Hajime Moriyasu, alla settima partecipazione di fila alla manifestazione iridata, ha ora fortemente come obiettivo quello di arrivare agli ottavi di finale: un traguardo, peraltro, mai raggiunto nella sua storia. Occupa attualmente la ventiquattresima posizione nella graduatoria mondale FIFA. La Costa Rica, invece, si presenta all’appuntamento profondamente scossa dal 7-0 rimediato dalla Spagna al primo turno, che ha decisamente ridimensionato l’ambizione di raggiungere i quarti di finale, come già avvenne nel 2014 quando fu eliminata ai rigori dall’Olanda. La nazionale centramericana è stata l’ultima a conquistare la qualificazione: dopo il quarto posto nel girone CONCACAF, ha battuto la Nuova Zelanda nello spareggio interzona. Attualmente occupa il quarantanovesimo posto della graduatoria mondiale FIFA

Si prosegue alle 14 con Belgio – Marocco. I Diavoli Rossi sono arrivati all’appuntamento iridato dopo un girone delle qualificazioni dominato, concluso con cinque punti di vantaggio sul Galles secondo, ma anche dopo una Nations League molto deludente conclusa al secondo posto dietro all’Olanda e dopo un’ultima sfida di preparazione ai mondiali persa contro l’Egitto in casa. Anche nella gara di esordio non hanno entusiasmato, battendo il Canada soltanto di misura. Il Marocco non é andato oltre il pareggio a reti bianche contro la Croazia. I Leoni d’Atlante occupano attualmente la ventitreesima posizione nella classifica mondiale FIFA.

Alle 18 tocca a Croazia – Canada. Nella prima giornata la Croazia non é andata oltre lo 0-0 contro il Marocco. Si é presentata all’appuntamento da Vice Campione del Mondo in carica avendo perso contro la Francia la finale dei Mondiali di Russia 2018; si é classificata al primo posto nel raggruppamento H con un punto di vantaggio sulla Russia, poi squalificata da tutte le competizioni a causa delle vicende internazionali legate all’Ucraina. La squadra di Modric e compagni occupa la dodicesima posizione nella graduatoria mondiale FIFA. Il Canada invece arrivano a questo mondiale dopo ben trentasei anni dall’ultima volta, ma dopo aver affrontato in modo spettacolare il girone di qualificazioni ai mondiali CONCACAF, concluso in prima posizione davanti a Messico e USA. Nella prima giornata ha perso di misura contro il Belgio.

Per finire, in serata, si disputa Spagna – Germania. La Spagna, che viene dal 7-0 contro Costa Rica, é una squadra completa con tante valide alternative in ogni zona del campo e che é indubbiamente tra le candidate alla vittoria finale del torneo. É arrivata prima nel girone d qualificazione europeo con 19 punti, davanti alla Svezia, Grecia, Georgia e Kosovo, con un percorso di sei partite vinte, una pareggiata ed una persa. È una delle nazionali di calcio più titolate del mondo: detiene con la Germania il record di campionati europei vinti, con tre titoli in bacheca (1964, 2008, 2012) su quattro finali disputate (con il secondo posto del 1984) e ha vinto il campionato mondiale nel 2010. Occupa il sesto posto nella classifica mondiale FIFA. La Germania, trionfatrice in Brasile nel 2014, deve riscattare la cocente delusione del Mondiale di Russia 2018 quando finì ultima in un gruppo di cui facevano parte squadre (Svezia, Messico e Corea del Sud), che erano tutte più deboli; senza contare che anche ai più recenti Europei venne eliminata agli ottavi di finale. La Nazionale tedesca si é aggiudicata per quattro volte la Coppa del Mondo e attualmente occupa l’undicesima posizione nella classifica mondiale FIFA. Nella gara inaugurale ha perso 1-2 contro il Giappone.

Si gioca la quattordicesima giornata dei Girone C di Serie C con il big match Pescara – Catanzaro, la prima contro la seconda. Il Girone A riparte con il Pordenone in testa con cinque lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrice.

Calcio in tv oggi 27 novembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Giappone-Costa Rica (Mondiali) – RAI 2

12.00

Cerignola-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Vercelli-Sangiuliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

12.30

Reggina-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

14.00

Belgio-Marocco (Mondiali) – RAI 1

14.30

Avellino-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pescara-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 258) e ONEFOOTBALL

Messina-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pergolettese-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monterosi-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Gelbison-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Novara-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Crotone-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fidelis Andria-Giugliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus Next Gen-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 259)

Pro Sesto-Pordenone (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Triestina-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Genoa-Trento, Ternana-Tavagnacco, Verona-Napoli, Lazio-Cittadella, San Marino-Cesena, Arezzo-Torres, Ravenna-Trani, Brescia-Chievo (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Frosinone-Cagliari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Perugia-Genoa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Brescia-SPAL (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Como-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Sudtirol-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cittadella-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Jamshedpur-East Bengal (Campionato indiano) – ONEFOOTBALL

15.30

Ruzomberok-Zlaté Moravce (Campionato slovacco) – ONEFOOTBALL

16.00

Paris FC-Lione (Division Feminine 1) – DAZN

16.30

Atletico Madrid-Barcellona (Liga femminile) – DAZN

17.00

Croazia-Canada (Mondiali) – RAI 1

17.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 252)

Juve Stabia-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Albinoleffe-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Feralpisalò-Trento (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Padova-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monopoli-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Palermo-Venezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Ipswich Town-Buxton (FA Cup) – DAZN

20.00 Spagna-Germania (Mondiali) – RAI 1

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale