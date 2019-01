Giornata di posticipi quella di lunedì 28 gennaio in Serie A e nel campionato cadetto ma anche in Liga, Serie C e Ligue 2. Si gioca anche in Superliga argentina

Al centro della programmazione calcistica televisiva di lunedì 28 gennaio ci sono i posticipi della ventunesima giornata del campionato di Serie A e Serie B: in campo Empoli – Genoa e Verona – Cosenza. La squadra toscana proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Cagliari e in classifica è diciassettesimo con 17 punti. Tre lunghezze in meno e quattordicesimo per la squadra di Prandelli, orfana di Piantek e detentrice di un primato negativo: è quella che nel campionato in corso ha ottenuto meno punti in trasferta.

Nel campionato cadetto, il Verona proviene dalla sconfitta rimediata sul campo del Padova ed è quinta con 30 punti. Dieci lunghezze in meno per il Cosenza, quattordicesimo e reduce dal pareggio casalingo contro l’Ascoli.

Posticipi anche in Serie C, Ligue 2 e Liga. In campo, e in tv, anche la Superliga argentina.



Calcio del 28 gennaio 2019 in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

01.30 Newell’s Old Boys-Boca Juniors (Superliga Argentina) su SPORTITALIA

14.30 Gozzano-Pistoiese (Serie C) su ELEVEN SPORTS

19.00 Beziers-Paris FC (Ligue 2) su DAZN

20.30 Empoli-Genoa (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Cavese-Rieti (Serie C) su RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

21.00

Verona-Cosenza (Serie B) su DAZN

Alaves-Rayo Vallecano (Liga) su DAZN

Gli abbonati di Sky Sport potranno vedere le partite in streaming da Pc, smartphone o tablet su Sky Go, app che può essere scaricata gratuitamente.

Inoltre, Empoli – Genoa e Verona – Cosenza potranno essere seguite con la diretta testuale.