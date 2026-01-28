Nella guida TV di mercoledì 28 gennaio 2026 le gare valide per l’ottava giornata di Champions League saranno trasmesse sui canali Sky

La programmazione calcistica di mercoledì 28 gennaio parte alle 01.30 con il campionato argentino, dove Newell’s e Independiente aprono il programma in diretta su Sportitalia e Como TV.

Il pomeriggio si accende alle 14.30 con la Coppa Italia di Serie C: Latina e Renate si sfidano in un match che mette in palio il passaggio del turno, trasmesso da Sky Sport Uno e NOW. A seguire, alle 18.00, spazio a un trittico di incontri che coinvolge sia la Coppa Italia di Serie C sia quella femminile. Potenza‑Ternana sarà visibile su Sky Sport Max, mentre Inter‑Ternana e Roma‑Lazio, entrambe valide per la Coppa Italia femminile, andranno rispettivamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Alle 18.30 torna protagonista il calcio internazionale con la Saudi League: Al Ahli affronta Al Ettifaq in diretta su Sportitalia e Como TV.

La serata é dedicata alla Champions League. Alle 21.00 si apre la consueta Diretta Gol su Sky Sport, mentre in contemporanea si disputano tutte le sfide della prima fase. Il Napoli ospita il Chelsea in esclusiva su Amazon Prime Video, mentre Monaco‑Juventus sarà trasmessa su Sky Sport Uno e NOW. Grande attesa anche per Borussia Dortmund‑Inter, visibile su Sky Sport Calcio, e per Union SG‑Atalanta, in onda su Sky Sport Arena.

Il quadro delle partite prosegue con Manchester City‑Galatasaray, Benfica‑Real Madrid — trasmessa anche in chiaro su TV8 — PSG‑Newcastle, Liverpool‑Qarabag, Barcellona‑Copenhagen ed Eintracht Francoforte‑Tottenham, tutte disponibili sui vari canali Sky Sport e su NOW. Una serata che offre un vero e proprio mosaico di calcio europeo, con sfide decisive per la corsa alla qualificazione.

A chiudere il programma, alle 23.15, torna il campionato argentino con River Plate‑Gimnasia La Plata, ancora una volta su Sportitalia e Como TV. Un epilogo perfetto per una giornata che non concede pause agli appassionati, attraversando tre continenti e competizioni di ogni livello.

01.30

Newell’s – Independiente (Campionato argentino) – Sportitalia, Como TV

14.30

Latina – Renate (Coppa Italia Serie C) – Sky Sport Uno, NOW

18.00

Potenza – Ternana (Coppa Italia Serie C) – Sky Sport Max, NOW

Inter – Ternana (Coppa Italia femminile) – Sky Sport Uno, NOW

Roma – Lazio (Coppa Italia femminile) – Sky Sport Calcio, NOW

18.30

Al Ahli – Al Ettifaq (Saudi League) – Sportitalia, Como TV

21.00

Diretta Gol Champions League – Sky Sport (251), NOW

Napoli – Chelsea (Champions League) – Amazon Prime Video

Monaco – Juventus (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (252), NOW

Borussia Dortmund – Inter (Champions League) – Sky Sport Calcio, Sky Sport (253), NOW

Union SG – Atalanta (Champions League) – Sky Sport Arena, Sky Sport (254), NOW

Manchester City – Galatasaray (Champions League) – Sky Sport (255), NOW

Benfica – Real Madrid (Champions League) – TV8, Sky Sport (256), NOW

PSG – Newcastle (Champions League) – Sky Sport (257), NOW

Liverpool – Qarabag (Champions League) – Sky Sport (258), NOW

Barcellona – Copenhagen (Champions League) – Sky Sport (259), NOW

Eintracht Francoforte – Tottenham (Champions League) – Sky Sport Mix, NOW

23.15

River Plate – Gimnasia La Plata (Campionato argentino) – Sportitalia, Como TV