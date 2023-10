Nella guida tv del 28 ottobre 2023 gli anticipi di Serie A saranno visibili su DAZN; Juventus – Verona anche su Sky. La Serie B sia su DAZN sia sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 28 ottobre 2023 ci sono gli anticipi della nona giornata di Serie A. Si comincia alle 15 con Sassuolo – Bologna. Inizio di stagione altalenante per i neroverdi, che nelle ultime cinque turni hanno alternato due successi ad altrettanti k.o, intervallati da un pareggio; sabato scorso hanno perso per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio. Gli uomini di Dionisi occupano la tredicesima posizione con 10 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte sconfitte, dieci gol fatti e sette subiti. Positivo, invece, l’avvio del Bologna, ottavo a quota 14 grazie a un percorso di tre partite vinte, cinque pareggiate e una persa, dieci reti realizzate e sette incassate.

Si prosegue alle 18 con Lecce – Torino. I salentini, dopo il pari ottenuto a Udine, sono decimi a quota 13 con un percorso di tre partite vinte, quattro pareggiate e due perse, dieci reti realizzate e undici incassate. I granata devono riscattare due k.o consecutivi: il Derby e la partita contro l’Inter. Gli uomini di Juric sono scesi al quattordicesimo posto a quota 9, frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, sei gol fatti e dodici subiti.

In serata tocca a Juventus – Verona. Di fronte due squadre che si presentano all’appuntamento con uno stato d’animo diametralmente opposto. I bianconeri sono reduci da due successi di fila: contro il Torino (2-0) e contro il Milan (0-1). Gli uomini di Allegri sono terzi in classifica, a a -2 dall’Inter e a -1 dal Milan, con 20 punti, frutto di sei vittorie, due pareggi e una sconfitta, quindici gol fatti e sei subiti. Gli scaligeri vengono da due k.o. consecutivi: quello esterno per 2-1 contro il Frosinone e quello casalingo per 1-3 contro il Napoli. Dopo un avvio di stagione sfavillante, gli uomini di Baroni sono scesi al sedicesimo posto, che occupano con 8 punti e grazie a un percorso di due partite vinte, altrettante pareggiate e cinque perse, sei reti realizzate e undici incassate.

Undicesima giornata in Serie B con la capolista Parma impegnata sul campo dell’Ascoli.

In Premier League il Newcastle favisita al Wolverhampton mentre il Chelsea riceve. In Bundesliga si gioca Bayern Monaco – Darmstadt.

Calcio in tv oggi 28 ottobre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Bologna-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Inter-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Chelsea-Brentford (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B e Serie C – SKY SPORT CALCIO

Spezia-Cosenza (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Sudtirol-Sampdoria (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Como-Catanzaro (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Feralpisalò-Reggiana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Almeria-Las Palmas (Liga) – DAZN

15.00

Sassuolo-Bologna (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Verona-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Genoa-Cagliari (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Europei Under 17) – FIGC.IT

15.30

Bayern-Darmstadt (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 255)

16.00

Arsenal-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.15

Barcellona-Real Madrid (Liga) – DAZN

Ascoli-Parma (Serie B) – DAZN e SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Pro Vercelli-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Albinoleffe-Arzignano (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Virtus Verona-Mantova (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

17.00

Al Feiha-Al Nassr (Saudi Pro League) – SOLOCALCIO

18.00

Lecce-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Wolverhampton-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

Lipsia-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT 4K

Maiorca-Getafe (Liga) – DAZN

Lipsia-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 257)

Trento-Alessandria (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Triestina-Fiorenzuola (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Renate-Novara (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Giana Erminio-Pro Sesto (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Pergolettese-Legnago (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

19.00

Benfica-Casa Pia (Campionato portoghese) – DAZN

20.45

Juventus-Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Lumezzane-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

21.00

Cadice-Siviglia (Liga) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

22.00

Fortaleza-LDU Quito (Finale Copa Sudamericana) – MOLA

23.00

Philadelphia Union-New England (Playoff MLS) – APPLE TV

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale