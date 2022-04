Il 30 aprile 2022 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN: Spezia – Lazio visibile anche su Sky

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 30 aprile ci sono gli anticipi della trentacinquesima giornata di Serie A. Alle 15 si parte con Cagliari – Verona. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta patita nello scontro diretto contro il Genoa, deciso da una reto di Badelj quasi allo scadere; sono quartultimi, a tre lunghezze dalla zona retrocessione, a quota 28 con un cammino di sei partite vinte, dieci pareggiate e diciotto perse, e con trentuno gol fatti e sessantadue subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di una vittoria e quattro sconfitte, tre reti realizzate a fronte di nove incassate. Gli scaligeri vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Sampdoria e sono noni in classifica, con 49 punti, frutto di tredici vittorie, dieci pareggi e undici sconfitte con cinquantanove gol fatti e cinquantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una, siglando cinque reti e subendone altrettanti.

Contemporaneamente si gioca Napoli – Sassuolo. I partenopei vengono dalla sconfitta per 3-2 rimediata sul campo dell’Empoli, che ha posto fine alle ambizioni di Scudetto; ora sono terzi, a sette lunghezze dalla capolista Milan, con 67 punti, frutto di venti vittorie, sette pareggi e sette sconfitte con sessantuno gol fatti e trenta subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando dieci reti e subendone nove. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Juventus e sono decimi in classifica con 46 punti, frutto di dodici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, siglando cinquantanove gol e incassandone cinquantacinque. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di due vittorie e tre sconfitte con otto reti segnate e sette subite

A seguire, alle 18 il Derby della Lanterna Sampdoria – Genoa. I blucerchiati vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Verona e sono sedicesimi, +5 dalla zona retrocessione, con 30 punti, frutto di otto vittorie, sei pareggi e venti sconfitte con quarantuno gol fatti e cinquantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, segnando quattro reti e subendone sei. I rossoblù, dopo tre k.o. di fila, sono tornati alla vittoria nello scontro diretto contro il Cagliari grazie al gol realizzato da Badelj sul finire di partita e sono penultimi in classifica, a pari merito con il Venezia, con 25 punti, frutto di tre partite vinte, sedici pareggiate e quindici perse, con venticinque gol siglati e cinquantaquattro incassati. Il bilancio delle ultime cinque sfide della squadra di Blessin parla di due vittorie e tre sconfitte con tre reti segnate e sette subite.

Alle 20.45 Spezia – Lazio. Gli Aquilotti vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Torino e sono quindicesimi, a quota 33 punti, con un cammino di nove partite vinte, sei pareggiate e diciannove perse con trentaquattro reti realizzate e cinquantanove incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con quattro gol fatti e nove subiti. I biancocelesti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Milan confermando le difficoltà incontrate contro le big, dall’ Inter al Napoli, passando per la Roma; sono sesti, a pari merito con la Fiorentina e a otto lunghezze dalla zona retrocessione, con 66 punti e con un cammino di sedici partite vinte, otto pareggiate e dieci perse con sessantasei reti realizzate e cinquanta incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una, con otto gol fatti e sette subiti.

Si gioca anche la trentasettesima e penultima giornata di Serie B. In testa alla classifica troviamo il Lecce con 68 punti, seguito da Cremonese con 66 e Pisa con 64. A quota 63 Pisa, Brescia e Benevento. In Liga spicca Real Madrid – Espanyol.

Calcio in tv oggi 30 aprile 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

08.05

Central Coast Mariners-Western United (A-League) – DAZN

11.00

Sampdoria-Lecce (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Kawasaki Frontale-Guangzhou FC (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Johor Darul-Ulsan Hyundai (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

12.00

Bologna-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Napoli-Genoa (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Shandong Taishan-Urawa Red Diamonds (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Lion City-Daegu (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Pathum-Jeonnam (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

13.30

Newcastle-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

14.00

Vicenza-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 251) e HELBIZ

Monza-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252) e HELBIZ

Pisa-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253) e HELBIZ

Cremonese-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254) e HELBIZ

Cittadella-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255) e HELBIZ

Ternana-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256) e HELBIZ

SPAL-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257) e HELBIZ

Pordenone-Crotone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 258) e HELBIZ

Parma-Alessandria (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 259) e HELBIZ

Alaves-Villarreal (Liga) – DAZN

15.00

Napoli-Sassuolo (Serie A) – DAZN

Cagliari-Verona (Serie A) – DAZN

Pescara-Sassuolo (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Tukums-Daugavpils (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

15.30

Mainz-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16.00

Tottenham-Leicester (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

United City-Melbourne City (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

16.15

Reggina-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e HELBIZ

Real Madrid-Espanyol (Liga) – DAZN

16.30

Bari-Sudtirol (Supercoppa Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.00

Atalanta-Verona (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

18.00

Sampdoria-Genoa (Serie A) – DAZN

Maritimo-Benfica (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

Wolfsburg-Barcellona (Women’s Champions League) – DAZN

18.30

Leeds-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Hoffenheim-Friburgo (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

Portadown-Carrick Rangers (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Dungannon Swift-Ballymena United (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Linfield-Coleraine (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Glentoran-Cliftonville (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Valencia-Levante (Liga) – DAZN

18.45

Ajax-PEC Zwolle (Eredivisie) – MOLA

20.00

Porto-Vizela (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

20.45

Spezia-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Athletic Bilbao-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Rennes-St. Etienne (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

PSG-Lione (Women’s Champions League) – DAZN

Sparta-AZ (Eredivisie) – MOLA

21.08

Toronto-Cincinnati (MLS) – DAZN

21.30

America Mineiro-Athletico Paranaense (Brasileirão) – SPORTITALIA

21.38

Real Salt Lake-LA Galaxy (MLS) – DAZN

22.08

Montreal-Atlanta United (MLS) – DAZN

23.30

Goias-Atletico Mineiro (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.