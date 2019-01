Ultimo appuntamento con i quarti di finale della Coppa Italia con l’Inter che ospita la Lazio Si gioca anche per la Coppa di Spagna e in Superliga argentina

Al centro della programmazione calcistica televisiva di giovedi 31 gennaio c’è l’ultima partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Di fronte Inter e Lazio. I nerazzurri sono arrivati fin qui dopo avere eliminato il Benevento mentre i biancocelesti, agli ottavi, hanno battuto il Novara. La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai2.

Anche in Spagna si gioca per la Coppa Nazionale con il ritorno dei quarti di finale che vede contrapposte Girona e Real Madrid. In campionato le due squadre sono, rispettivamente, quattordicesima con 24 punti e terza con 39. I blancos ripartono dal 4-2 dell’andata.

Recupero della tredicesima giornata della Superliga argentina è Godoy Cruz (8°; 23 punti) e River Plate (12°; punti 19).

01.00 Godoy Cruz-River Plate (Superliga Argentina) su SPORTITALIA

21.00 Inter-Lazio (Coppa Italia) su RAI 2

21.30 Girona-Real Madrid (Copa del Rey) su DAZN

