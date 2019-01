I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì. Bolletta dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia e alla ventiquattresima giornata di Premier League

Torna la Coppa Italia, giunta ai quarti di finale. Si apre con Milan -Napoli, remake della partita di San Siro di sabato scorso. I pronostici calcio di martedì 29 gennaio riguardano proprio questa gara e la ventunesima giornata di Premier League, che si gioca in turno infrasettimanale. Complessivamente sei partite che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno

Milan – Napoli 2 (ore 20.45)

Quarti di finale della Coppa Italia. Di fronte due squadre che solopochi giorni fa si sono affrontate in Campionato terminando l’incontro sul risultato di 0-0. Quarta volta non sarà possibile un pareggio perchè la gara è secca, dentro o fuori. Chi avrà la meglio andrà a sfidare in semifinale la vincente tra Lazio e Inter. Il Milan è arrivato fin qui dopo aver eliminato la Sampdoria, il Napoli ha battuto il Sassuolo.

Arsenal – Cardiff 1 (ore 20.45)

Gara valida per la ventiquattresima giornata del massimo campionato inglese. L’Arsenal proviene dalla vitoria casalinga contro il Chelsea e in classifica è quinto con 44 punti. Venticinque lunghezze in meno per il Cardiff, terzultimo e reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Newcastle.

Fulham – Brighton 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata del massimo campionato inglese. Il Fulham proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Tottenham e in classifica è penultimo con 14 punti. Dodici lunghezze in più per il Brighton, tredicesimo, che nel turno precedente ha perso sul campo del Manchester United.

Huddersfield – Everton 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. L’Huddersfield proviene dalla sconfitta casalinga contro il Manchester City ed è il fanalino di coda del torneo con 11 punti. Diciannove lunghezze in più per l’Everton, undicesimo, che nel turno precedente ha perso sul campo del Southampton.

Wolverhapton – West Ham over 2,5 (ore 20.45)

Match valido per la ventiquattresima giornata di Premier League. Il Wolverhampton proviene dalla vittoria casalinga contro il Leicester e in classifica è ottevo con 32 punti. Una lunghezza in meno per il West Ham, decimo e reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta su campo del Bornemouth.

Manchester United – Burnley 1 (ore 21)

Gara valida per la ventiquattresima giornata del massimo campionato inglese. Il Manchester United proviene dalla vittoria casalinga contro il Brighton e in classifica è sesto con 44 punti. Ventidue lunghezze in meno per il Burnley, sedicesimo e reduce dal pareggio ottenuto in casa del Watford.

Newcastle – Manchester City 2 (ore 21)

Match valido per la ventiquattresima giornata del massimo campionato inglese. Il Newcastle proviene dalla vittoria casalinga contro il Cardiff e in classifica è diciassettesimo con 21 punti. Trentacinque lunghezze in più per il Manchester City, secondo a -4 dalla capolista Liverpool e reduce dal successo esterno in casa dell’Huddersfield.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 29 gennaio 2019

Milan – Napoli 2 (2,30)

Arsenal – Cardiff 1 (1,25)

Fulham – Brighton 1 (2,30)

Huddersfield – Everton 2 (1,93)

Wolverhapton – West Ham over 2,5 (1,90)

Manchester United – Burnley 1 (1,25)

Newcastle – Manchester City 2 (1,18)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 358 euro