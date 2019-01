Coppa Italia, Milan – Napoli: cronaca diretta live

Diretta di Milan – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Martedì 29 gennaio alle ore 20.45 andrà in scena Milan – Napoli, incontro valevole per il primo quarto di finale della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte c’è la formazione rossonera che è arrivata sino a questo punto eliminando la Sampdoria mentre la compagine partenopea ha battuto tra le mura amiche il Sassuolo. Le due squadre si sono affrontate tre giorni fa in campionato, pareggio a reti bianche in quel di San Siro. In classifica la squadra di Gattuso occupa la quarta posizione con 35 punti mentre quella di Ancelotti è seconda con 48.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 29 gennaio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la webcronaca della partita.

QUI MILAN – La compagine rossonera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Conti e Rodriguez sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Romagnoli e Musacchio. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessie e Paqueta mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Suso, Piatek e Castillejo.

QUI NAPOLI – La formazione partenopea dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Ghoulam sulle fasce mentre nel mezzo Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Allan ed Hamsik in cabina di regia con Callejon e Zielinski sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Insigne e Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Napoli, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Milan – Napoli

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Gattuso

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski, Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti

STADIO: San Siro