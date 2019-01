Diretta di Napoli – Sassuolo: passaggio del turno per la squadra di Ancelotti che affronterà il Milan ai quarti. Una rete per tempo e ospiti in partita per 60 minuti

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: NAPOLI - SASSUOLO 2-0 SECONDO TEMPO 50' si chiude la partita 2-0 per il Napoli, con questo risultato i campani affronteranno ai quarti di finale il Milan. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che domani ci attendono due live sempre di Coppa Italia per chiudere gli ottavi di finale 49' anticipo di Magnani in area sul giovane Gaetano che conquista un angolo 46' tentativo di conclusione a giro per Insigne con il destro palla un paio di metri sopra la traversa 45' 5 minuti di recupero 45' in campo Gaetano, attaccante 18enne della Primavera per Milik 42' palla gol per Locatelli che arriva in spaccata a colpire sul primo palo sotto misura su cross rasoterra di Lirola ma Ospina salva con i piedi! 40' Napoli che mira al possesso palla, in questa ripresa si è giocato meno 37' in campo Younes per Callejon e dall'altra parte Dell'Orco per Rogerio 32' su corner dalla sinistra colpo di testa fuori misura di Babacar 31' punizione molto bella a giro di Insigne con palla che ha dato l'illusione del gol ma solo esterno della rete 29' FABIAN RUIZ! RADDOPPIO NAPOLI! lancio di Insigne che non trova l'intervento di Magnani a centroarea. Ne approfitta Milik che scarica per l'accorrente compagno che a tu per tu con Pegolo lo trafigge con un rasoterra 28' dentro Allan per Ounas 28' punizione di Berardi, libera a centroarea di testa Maksimovic e palla al limite per Sensi che prova di prima intenzione impegnando a terra Ospina 27' settimo cartellino questa volta per Mario Rui, intervenuto da dietro su Berardi 26' doppio cambio per il Sassuolo con Babacar per Djuricic e Boga per Boateng 23' ripartenza rapida del Napoli che si conclude con una pennellata in area di Insigne per Ounas ma Rogerio intercetta calciando in angolo 18' giallo a Ounas, intervenuto con il braccio alto su Peluso 15' angolo dalla destra per il Napoli. Sugli sviluppi scambio Insigne - Milik con quest'ultimo che conclude dal limite debolmente 13' ripartenza di Ounas fermato irregolarmente da Peluso, giallo inevitabile 11' su cross di Callejon prova la gira in area Insigne che non riesce a tenere basso il pallone 6' scambio al limite tra Berardi e Locatelli con quest'ultimo che si vede murare la conclusione 4' giallo a Locatelli punito per un duro intervento su Callejon 3' cross dal fondo di Rogerio per l'inserimento di Duncan, provvidenziale intervento di Koulibaly in scivolata a intercettare il pallone si riparte le squadre fanno il loro ritorno in campo, gara che resta aperta, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo, 1-0 all'intervallo, decide Milik. Ci risentiamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo 47' dai 25 metri Berardi ma sfera che sorvola di non molto la traversa 46' palla dentro di Insigne per Koulibaly ma troppo lungo e può intervenire Pegolo 45' cartellino anche a Magnani che ha fermato irregolarmente Milik, non era fallo da ultimo uomo perchè più dietro c'era Peluso 44' 2 minuti nel primo tempo 43' giallo a Berardi per un intervento a piedi uniti su Diawara 39' Ounas dal fondo rasoterra sul primo palo ma ci mette una pezza Magnani prima del possibile intervento di Milik. Sul successivo corner fischiato fallo in attacco 37' attenzione l'arbitro annulla la rete! Si resta sull'1-0 35' LOCATELLI! PAREGGIO DEL SASSUOLO! palla filtrante di Djuricic per il centrocampista che in area calcia di potenza sul primo palo ma c'è il VAR. L'azione è stata infatti viziata da un controllo con il braccio del centrocampista da dove nasce l'azione. 35' nell'azione di fa male Djuricic scalciato da Maksimovic, giallo per lui 34' palla in profondità per Boateng che si sforza a tenere la palla in campo ma il suo tacco è un regalo per la difesa partenopea 31' dentro di Insigne da fuori a cercare di sorprendere Pegolo con palla che sfiora il palo alla sua destra ma termina a lato 29' apertura di Insigne fuori misura per Callejon che non riesce ad agganciare il pallone 26' punizione conquistata da Djuricic a centrocampo, guadagna metri la squadra ospite 24' sinistro a giro di Fabian Ruiz da fuori area ma palla abbondantemente a lato 20' punizione dal limite piuttosto centrale di Berardi, blocca Ospina 15' MILIK!!! VANTAGGIO NAPOLI! filtrante di Ounas che scambia con Insigne, cross delizioso dal fondo per l'attaccante polacco che si trova sulla traiettoria dopo che il pallone è stato solo smanacciato da Pegolo sul primo palo: controllo con il ginocchio e tocco morbido da due passi nella porta sguarnita 14' prova l'azione ragionata la squadra di De Zerbi che oggi è priva dei due centrali difensivi 10' dall'altra parte angolo che non sfruttato per il Napoli che resta in possesso palla 8' amnesia del Napoli al limite con Berardi che prova con una conclusione rasoterra a sorprendere Ospina ma troppo debole 6' scambio al limite tra Ounas e Milik che nel tentativo di dribbling in area si allunga troppo la sfera 5' tentativo con il mancino di Duncan da fuori deviato dalla difesa, angolo Sassuolo. Sugli sviluppi segnalato fallo in attacco di Magnani su Callejon 4' prova la squadra ospite a giocare il primo pallone, punizione per fallo in attacco di Callejon in pressing alto 2' palla dentro di Fabian Ruiz per l'inserimento di Mario Rui pescato in offside partiti! calcio d'avvio battuto dagli ospiti Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto per il match. Un saluto agli amici di Calciomagazine, la lunga giornata di calcio dedicata alla Coppa Italia si chiude questa sera con Napoli - Sassuolo che seguiremo in tempo reale dalle 20:45. Ci risentiamo dunque per l'ingresso in campo delle due squadre.

La presentazione del match

NAPOLI – Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena Napoli – Sassuolo, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione partenopea che, prima della sosta, ha vinto in extremis contro il Bologna ed in classifica occupa la seconda posizione con 44 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli emiliani che hanno chiuso il girone d’andata con una clamorosa sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Undicesima posizione in classifica per la squadra nero-verde.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Karnezis in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Ghoulam sulle fasce mentre nel mezzo Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Zielinski e Diawara in cabina di regia con Callejon e Fabian Ruiz sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Milik e Insigne.

QUI SASSUOLO – Gli emiliani dovrebbero rispondere col 3-4-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Lirola, Magnani e Peluso. A centrocampo Sensi e Duncan in cabina di regia con Bourabia e Rogerio sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente composto da Berardi, Babacar e Boateng.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro sulle reti RAI: in particolare su RAI Uno. Sarà inoltre possibile vederla in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Napoli – Sassuolo

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabian; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso; Rogerio, Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Boateng. Allenatore: De Zerbi

STADIO: San Paolo