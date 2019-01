Diretta di Juventus e Milan: dove vederla in tv e streaming

É il giorno della Supercoppa Italiana tra Juventus, Campione d’Italia 2017/2018, e Milan, finalista della Coppa Italia della medesima stagione

Mercoledì 16 gennaio al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, in Arabia Saudita, si gioca la trentunesima edizione della Supercoppa italiana. Calcio d’inizio fissato alle ore 18.30 italiane (ore 20.30 locali). Di fronte Juventus e Milan: la squadra di Allegri, Campione d’Italia 2017-18 e capolista dell’attuale campionato a +9 dal Napoli, affronta quella di Gattuso, finalisti della Coppa Italia 2017-18 e quinta in Serie A a quota 31.

Spazio estero alla diciottesima giornata della Ligue 1: di fronte Tolosa-Lione, Nimes-Nantes, Monaco-Nizza, Guingamp-Rennese Saint Etienne-Marsiglia. Per gli ottavi di finale della Coppa del Re, in Spagna, si affrontano Atletico Madrid-Girona, Siviglia-Athletic Bilbao e Leganes-Real Madrid. Per i trentaduesimi di finale della FA Cup, la principale coppa nazionale di calcio inglese, nonché la più antica competizione calcistica ufficiale al mondo, si affrontano Southampton e Derby County mentre per il recupero della terza giornata del Girone B della Serie C scendono in campo Viterbese e Reggina.

Calcio del 16 gennaio 2019 in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

14.30 Viterbese-Reggina (Serie C) – Eleven Sport

18.30 Juventus-Milan (Supercoppa Italiana) – Rai 1

19.00

Tolosa-Lione (Ligue 1) – DAZN

Nimes-Nantes (Ligue 1) – DAZN

Monaco-Nizza (Ligue 1) – DAZN

Guingamp-Rennes (Ligue 1) – DAZN

19.30 Atletico Madrid-Girona (Coppa del Re) – DAZN

20.30 Siviglia-Athletic Bilbao (Coppa del Re) – DAZN

20.45 Southampton-Derby County (FA Cup) – DAZN

21.00 St. Etienne-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

21.30 Leganes-Real Madrid (Coppa del Re) – DAZN

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Uno e sarà visibile anche in streaming sul servizio gratuito Rai Play.

Potrà essere seguite in diretta testuale su questo sito. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali. Poi, a partire dal calcio di inizio vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti (ed eventuali appendici), proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.