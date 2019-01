Sampdoria – Milan 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Oggi pomeriggio alle ore 18 andrà in scena Sampdoria – Milan, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019.

Le formazioni ufficiali

Il tabellino

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

39' problemi fisici anche per Paquetà 37' avanza Rodriguez am viene intercettato da un difensare avversario 32' ammonito Rodriguez per intervento falloso 31' prova il tiro dalla distanza Ramirez ma la palla finisce sul fondo 26' possesso palla della Samp in questa fase di gara 23' i blucerchiati reclamano un rigore ma l'arbitro Pasqua decide che è tutto regolare 23' prova la conclusione Quagliarella ma il tiro viene respinto da Zapata 20' cambio forzato nella Sampdoria: dentro Jankto per linetty che non si è ripreso dall'infortunio alla caviglia 17' sugli sviluppi del calcio d'angolo intervento di Rafael 16' conclusione a giro di Castilleyo, deviata in corner 13' problemi alla caviglia sinistra per Linetty 11' intervento falloso di Linetty su Castilleyo 7' conclusione di Castilleyo che impatta male la palla, la quale finisce tra le braccia di Rafael 5' calcio di punizione in favore del Milan per un fallo su Castillejo 2' sponda di Quagliarella per Ramirez ma c'è il recupero di Paquetà 1' partiti! calcio di inizio battuto dai blucerchiati squadre in campo Un cordiale buon sabato pomeriggio a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Sampdoria-Milan Sampdoria (4-3-1-2):Rafael; Murru, Tonelli, Andersen, Sala; Praet, Ekdal, Linetty (dal 20' Jankto); Ramirez; Caprari, Quagliarella. A disposizione: Audero, Belec, Colley, Ferrari, Jankto, Regini, Rolando, Tavares, Barreto, Saponara, Vieira, Defrel, Kownacki. Allenatore: Giampaolo. Milan (4-3-3):Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Çalhanoglu. A disposizione: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Conti, Simic, Musacchio, Strinic, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone. Allenatore: Gattuso. Reti: Ammonizioni: Rodriguez Espulsioni: Recupero:

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione ligure che ha chiuso il 2018 in crescendo: settima posizione in classifica con 29 punti per la squadra di Giampaolo che, nell’ultimo turno, ha perso in casa della Juventus sfiorando l’impresa. Dall’altra parte c’è la formazione rossonera che, nell’ultimo turno di campionato, ha vinto in rimonta contro la SPAL ed in classifica occupa il quinto posto con 31 punti. Ad arbitrare il match del Ferraris sarà il signor Pasqua della sezione di Tivoli.

QUI SAMPDORIA – La formazione ligure dovrebbe scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Rafael in porta, pacchetto difensivo composto da Sala e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Tonelli e Colley. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre davanti Ramirez a supporto della coppia d’attacco formata da Quagliarella e Caprari.

QUI MILAN – Gattuso, in vista del match di Supercoppa contro la Juventus, potrebbe optare per qualche cambio rispetto all’undici tipo. 4-3-3 con Reina in porta, pacchetto arretrato composto da Abate e Rodriguez sulle fasce mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessie e Paquetà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Calhanoglu, Higuain e Castillejo.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Sampdoria – Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in chiaro su Rai 2. Inoltre, sarà possibile seguire l’incontro in streaming attraverso l’applicazione Rai Play.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Milan

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Audero, Belec, Andersen, Ferrari, Leverbe, Regini, Tavares, Jankto, Vieira, Saponara, Defrel, Kownacki. Allenatore:Marco Giampaolo.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Zapata, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

STADIO: Luigi Ferraris